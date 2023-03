La ministra de Interior de Chile asistió al funeral de un carabinero y fue cuestionada por los asistentes

A la salida de la ceremonia de homenaje al cabo primero de Carabineros, Alex Salazar, la secretaria de Estado recibió reclamos de un grupo de vecinos de la comuna de Coronel, en la región del Biobío.

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, llegó a Concepción para participar de la ceremonia de homenaje y funeral del cabo primero de Carabineros, Alex Salazar, quien fue asesinado por un ciudadano venezolano en medio de un procedimiento al exterior de un local nocturno en el Barrio Estación de dicha ciudad, ubicada a 500 kilómetros al sur de la capital Santiago.

De esta manera, hasta el complejo policial de Lomas Verdes, donde estaba el cortejo del funcionario policial, llegó junto a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner. Instancia en la que además participó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Sin embargo, 10 integrantes de una agrupación de Coronel, comuna cercana a Concepción (Mesa de Seguridad Ciudadana Coronel Norte), emplazaron a la secretaria de Estado cuando salió de la ceremonia de homenaje al cabo primero de Carabineros.

“Nos está sobrepasando la delincuencia ,hay que sacar las leyes que están en el Congreso. Ministra, en las poblaciones es donde está la necesidad, en las comunas, ahí está la necesidad (…) en el sector sur de Coronel”, le indicaron a Tohá, quien se detuvo por algunos momentos para escucharlos.

“No le quite la autoridad a Carabineros”, le pidió uno de los asistentes, mientras una mujer exigía más mano dura contra la delincuencia: ‘‘Hoy día el delincuente tiene más derecho. Necesitamos más seguridad, hay que limpiar el país”, exclamaba otra de las participantes.

Por otro lado, las autoridades judiciales chilenas le dieron cuatro meses de prisión preventiva al autor del asesinato, identificado como Jhoyner Bonilla Brito, de 22 años, imputado por la muerte del cabo primero de Carabineros. Entre los delitos que se le imputan está el de homicidio simple del funcionario, dos de maltrato a Carabineros y conducción en estado de ebriedad.

De acuerdo a los antecedentes presentados en la audiencia de formalización, se confirmó que el hombre, efectivamente, está en situación regular en el país, con domicilio acreditado, cédula de identidad y visa de trabajo. A su vez, se informó que se desempeñaba como repartidor de comida rápida en la aplicación de delivery ‘Pedidos Ya’. Sin embargo, esto últimos datos fueron cuestionados durante la audiencia, ya que no acredita contratos o absoluta certeza de que viva en la vivienda que menciona el imputado, ya que pertenece a su ex suegra.

Cabo primero de Carabineros, Alex Salazar, falleció la jornada del martes tras ser atropellado por un ciudadano de origen venezolano durante un control policial.

En tanto, tras la formalización por el homicidio de su esposo, la viuda del cabo Álex Salazar, Marly Victoriano, criticó en duros términos al gobierno chileno, particularmente al Presidente Gabriel Boric asegurando que “Carabineros no tiene herramientas para defenderse, y no hablo de las armas, sino de las leyes”.

Que se ponga los pantalones y haga la pega (trabajo) como tiene que hacerla. Él no está de presidente para ser la marioneta del resto”, declaró la mujer de Salazar, añadiendo que “hoy en día el gobierno se ha encargado de darle más garantías a los delincuentes que a los Carabineros”. Además, la viuda del funcionario indicó estar a la espera de que al imputado se le aplique la pena máxima. “Es lo mínimo que pido. En caso contrario, vamos a seguir apelando”, sentenció.

Victoriano, siguiendo esa misma línea, acusó al Presidente Gabriel Boric de no “dar la cara”. Es más, acusó al mandatario de ni siquiera haberla llamado telefónicamente: “El Presidente me ha mandado muchos mensajes pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara. Yo no soy persona de estar enviando mensajes. A mí me gusta decir las cosas de frente y supongo que el Presidente tiene los pantalones de venir y decirme lo que piensa acá”.

