Preocupación por la aparición de gran cantidad de algas tóxicas en un popular lago del sur de Chile

Lago Villarrica apareció con un tono de color verdoso debido a la aparición de las algas

Las autoridades sanitarias de Chile están en alerta y vigilan su grado de toxicidad que, hasta ahora, no obliga a prohibir el ingreso de bañistas, aunque no se descarta.

El actual estado del Lago causa preocupación en los vecinos y visitantes del centro turístico ubicado en la región de La Araucanía, ubicada a 760 kilómetros de Santiago.

Hace casi una semana, empezaron a aparecer algas que tornaron poco a poco el agua cada vez más turbia. Lo más preocupante es el nivel anormal de toxicidad del agua. Así, una de las atracciones naturales más icónicas de la zona se encuentra ahora con un aspecto turbio.

El Ministerio de Salud de Chile advirtió de estos niveles anormales de toxicidad en lago Villarrica y desde la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, entidad responsable de este tipo de hechos en la zona, aseguraron que los niveles de toxicidad, pese a su anormalidad, no representan un peligro para la salud de las personas en actividades recreativas, como bañarse en el lago. Sin embargo, a la hora de ingerir el agua sí podría generar problemas a la salud.

Causas

La aparición de estas algas se relaciona principalmente con las altas temperaturas. Aunque en este sector, ha existido la discusión histórica sobre un proceso de contaminación propiciado por la presencia de nitratos y fosfatos, lo que provoca la generación de este fenómeno conocido como florecimiento de algas o blooms.

El ambientalista y activista de la zona, Víctor Durán, en conversación con medios locales señaló que “estos florecimientos (de color amarillo o café) vienen apareciendo en el lago Villarrica (también en otros lagos de Chile) desde la década del 90 y hace 10 años han sido monitoreados por la Fundación Red de Nuevas Ideas e informados a las autoridades ambientales y sanitarias respectivas”, advierte.

Alga tóxica: Autoridades llaman a no bañarse en un emblemático lago turístico del sur de Chile

“Es necesario indicar que estos blooms aparecen en primavera y verano y pueden durar algunos días o varias semanas dependiendo de varios factores”. “No todo el lago es afectado sino algunas costas y zonas abiertas extensas. Diversos estudios a nivel mundial indican que el 50% de estos blooms proliferan algas que generan toxinas que pueden afectar la salud de las personas y biodiversidad, lo que se representa en dermatitis, inflamación de mucosas, ampollas y descamación profunda de la piel, entre otras”.

El ex concejal dijo, “Tampoco el Ministerio de Salud cuenta con un protocolo de acción conocido en caso de aparecer estos blooms en playas del lago Villarrica u otros lagos del país”. “Todos los protocolos existentes establecen el cierre inmediato de playas en que aparezcan blooms de algas, hasta que se determine el alga presente " .

Si el alga no genera toxinas se reabren las playas afectadas de inmediato, pero si son algas que generan toxinas, se deben medir los niveles de esas toxinas y se reabren cuando los niveles son seguros”. “De esta manera el Ministerio de Salud debería normar estas toxinas y establecer un protocolo conocido por la comunidad, no tan solo para el lago Villarrica si no para todos los lagos del país”. Esperemos que el Ministerio de Salud considere finalmente estas propuestas”, señaló Víctor Durán.

Seguir leyendo