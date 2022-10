El crimen impune de Fausto Valdiviezo, el periodista que investigó la corrupción de Rafael Correa y fue burlado por el ex presidente

El periodista Fausto Valdiviezo tenía una gran carrera y era apreciado por los espectadores por su trabajo de coberturas en la comunidad.

Fausto Valdiviezo Moscoso era un periodista ecuatoriano conocido por su trabajo en coberturas comunitarias. El guayaquileño trabajaba en televisión, fue crítico del gobierno de Rafael Correa y denunció irregularidades en la administración del medio en el que trabajaba cuando fue incautado por el Estado. El 11 abril del 2013, tres disparos acabaron con la vida del periodista. Su caso aún no ha sido aclarado, pero su familia sostiene que el gobierno de ese entonces mandó a matar al periodista.

Como periodista, Valdiviezo contaba con una carrera prolífica. Había trabajado en medios de alcance nacional y local como Ecuavisa, Sí TV, RTS y Radio Sucre. Su última casa fue TC Televisión, un medio que incautó el Estado a los hermanos William y Roberto Isaías, que fueron investigados y sentenciados por peculado y conocidos por haber incrementado su riqueza a fines de los años noventa, cuando sucedió el “feriado bancario”, su banco quebró y miles de clientes perdieron sus ahorros. A pesar de esto, los hermanos Isaías fueron declarados inocentes por la justicia ecuatoriana en mayo de 2021.

Cuando el gobierno de Rafael Correa confiscó el canal de televisión designó a Carlos Coello como administrador. En ese momento, Fausto Valdiviezo era el representante de los trabajadores del medio. Desde el 2010, denunció varias veces el excesivo salario que cobraba Coello: “Gana USD 8.000 más que el Presidente de la República”, aseguró Valdiviezo en uno de sus videos. El periodista también cuestionó los viajes que realizaban los directivos del canal incautado.

Desde su canal online, Valdiviezo denunció los salarios de los directivos del canal incautado por el gobierno de Rafael Correa

El gobierno de Correa anunció que vendería TC Televisión y que el 30 % de las acciones podrían otorgarse a los empleados del medio. Valdiviezo se opuso pues consideró que ese porcentaje no era suficiente para los empleados, que serían accionistas minoritarios.

Sus constantes críticas provocaron que los directivos del canal lo removieran de su cargo como presentador de noticias y lo dejaran como reportero. En su nuevo puesto, Valdiviezo solo podría realizar informes pregrabados. Para el periodista, la negativa de que hiciera coberturas en vivo se debía a que querían mantener controlado lo que decía.

Las críticas que Valdiviezo realizaba al gobierno de Rafael Correa hicieron que el propio presidente se burlara del periodista en una de las sabatinas –un programa que realizaba Correa todos los sábados y que debía transmitirse en todos los medios del país.

En estos “enlaces ciudadanos”, como llamaba el correato a la transmisión, Correa contaba las actividades que realizaba durante esa semana, pero sobre todo atacaba a sus opositores, burlándose de ellos y acusándolos de mentirosos. Los medios de comunicación y los periodistas siempre eran el centro de los ataques. Incluso Correa rompió un diario en alguno de sus programas.

Durante la sabatina Nro. 178, del 10 de julio de 2010, Correa se refirió a la venta de TC Televisión y, en referencia a los cuestionamientos de Valdiviezo, dijo: “Por ahí hay un enanito agitador de bigote que siempre salía en Crónica Roja… No sé por qué no lo han sacado. Él es un mal elemento. Está agitando a la gente para que no nos compren y hacernos quedar mal”.

n una de sus sabatinas, Rafael Correa, entonces presidente de Ecuador se burló del periodista crítico a su régimen Fausto Valdiviezo. Tres años después el comunicador fue asesinado.

Un mes después de esa burla, el 16 de agosto de 2010, Valdiviezo fue despedido de TC Televisión. El periodista no se calló y continuó criticando al régimen. Valdiviezo creó un canal online en el que denunció la corrupción del gobierno de Rafael Correa. El periodista también se opuso a la Ley Mordaza que se creó durante el correísmo.

Incluso Valdiviezo descubrió que Pedro Delgado, primo de Rafael Correa, que ejercía como presidente del Banco Central del Ecuador había falsificado su título de economista. Luego de reconocer el fraude, Delgado huyó de Ecuador en el 2012 y desde entonces vive en Estados Unidos. Cuando Delgado se fue, Correa aseguró que solo iría a una boda y volvería. Delgado es prófugo de la justicia ecuatoriana.

Casi tres años después de su despido, Fausto Valdiviezo tenía nuevos proyectos en marcha. El periodista había anunciado que sería presentador de un programa de concursos en Teleamazonas, una televisora de alcance nacional. Sin embargo, antes de poder ejecutar esos proyectos, fue acribillado.

El jueves, 11 de abril del 2013, alrededor de las 22, Fausto Valdiviezo se preparaba para abordar su auto luego de haber visitado a su mamá. Mientras entraba en su vehículo tres encapuchados lo abordaron y le dispararon. Valdiviezo cayó herido en la puerta de la casa de su madre. Aunque lo trasladaron de emergencia al Hospital Militar de Guayaquil, el periodista murió.

Apenas un día antes de su asesinato, Valdiviezo había sido víctima de un atentado a las afueras de su domicilio. Según recoge el medio Plan V, el periodista denunció ese ataque “sin que las autoridades adoptaran medidas o se haya realizado una verdadera investigación por el hecho”.

El viernes, 12 de abril, Rafael Correa escribió en su cuenta de Twitter: “Consternados por asesinato de Fausto Valdiviezo. Un abrazo solidario a su familia y el compromiso de que el crimen no quede en la impunidad”.

Unos días después del asesinato del periodista, las autoridades correístas desestimaron que la muerte de Valdiviezo estuviera relacionada con su oficio. El 15 de abril, a cuatro días del asesinato, el entonces ministro del Interior, José Serrano, aseguró que el crimen respondía a un acto de la delincuencia común.

La madre de Fausto Valdiviezo, Luz Moscoso, el 6 de junio de 2013, casi un mes después del asesinato de su hijo hizo una declaración reveladora. De acuerdo con Moscoso, ella y su hijo tenían la sospecha de que Valdiviezo era perseguido y que incluso lo habían seguido hasta la casa de ella, donde luego fue acribillado. La mañana del asesinato, relata la madre, Valdiviezo acudió a la oficina de su abogado, que también era su primo, y dejó un documento con su firma disponiendo que si algo le sucedía a él o a su familia, los abogados revelen quién ordenó matarlo: “y dijo el nombre de esa persona; dijo que era el señor Carlos Coello, alto directivo de canal 10, TC Televisión”, sentenció, Moscoso.

La investigación sobre el asesinato de Valdiviezo tuvo hipótesis contradictorias e incluso las autoridades correístas intentaron vincular al periodista con el narcotráfico. A 40 días del crimen, nueve personas fueron detenidas. La versión del entonces ministro Serrano era que a Valdiviezo lo mataron porque sus asesinos no podían pagarle una deuda.

En abril de 2014, a un año de la muerte de Valdiviezo, todos los sospechosos fueron liberados. No había suficientes pruebas en su contra.

Una segunda investigación sobre el caso inició en julio de 2015. El proceso se mantuvo en reserva hasta que las autoridades señalaron, en el 2017, que el autor material del crimen había sido localizado en Estados Unidos.

El tormento de la familia de Fausto Valdiviezo

A casi 10 años del asesinato, la familia del periodista continúa buscando justicia en medio de todos los amedrentamientos y ataques que han recibido.

Alfredo Valdiviezo, hermano del periodista, conversó en 2017 con Plan V y aseguró que a Fausto Valdiviezo “lo mandaron a matar por problemas personales a nivel de Gobierno. A Fausto lo mandó a matar el Gobierno”, dijo. Alfredo vive en el autoexilio por todas las amenazas que él y su familia recibieron: “Me jodieron la vida y hasta hace dos años (tuve) que salir del Ecuador porque me querían matar… He tenido que salir huyendo sin haber cometido ninguna infracción en mi país”.

En esa entrevista Alfredo Valdiviezo resaltó que el único enemigo que tuvo su hermano fue Carlos Coello “al que jamás se lo investigó”. El hermano del periodista, que también laboraba en TC Televisión y que fue despedido dos meses antes del asesinato de Fausto Valdiviezo, dijo que durante una audiencia, cuando Coello fue llamado a declarar, “él mandó tres abogados importantes para que investiguen. Esos abogados eran de la Presidencia de la República”.

“Incendiaron una camioneta de mi mamá. Fui amenazado una vez telefónicamente, pero he sido acosado varias veces. Perdí mi matrimonio. Yo tenía una vida estable y normal”, contó Alfredo Valdiviezo a Plan V.

Luego de publicar este tuit, Fausto Valdiviezo Jr. fue amenazado de muerte.

En el 2019, Fausto Valdiviezo Jr., hijo del periodista denunció en un video que había recibido amenazas de muerte. Un desconocido en una llamada anónima le dijo: “Ten mucho cuidado, sabemos dónde vives. O no te callas o te callamos”.

La amenaza sucedió luego de que Valdiviezo Jr. se pronunciara sobre la decisión de la Fiscalía de llamar a declarar al expresidente Rafael Correa, al ex ministro del Interior, José Serrano y a la ex ministra de Justicia, Leidy Zúñiga. Valdiviezo Jr. tuiteó: “¿De qué sirve que sea llamado ahora? Correa autorizó el asesinato de mi padre. Eso es más que obvio. ¿Con qué pruebas podrán acusarlo si ese día el gobierno quemó todas las evidencias que mi padre tenía?”.

En el 2018, la Contraloría General del Estado comprobó que las denuncias hechas por Valdiviezo en contra de Carlos Coello y los directivos del medio incautado eran verdaderas. Este caso, como el de 8 periodistas que fueron asesinados desde el 2010 hasta agosto de 2022, sigue en la impunidad y no ha sido esclarecido.

