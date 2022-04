Escándalo en Ecuador: denuncian la supuesta venta de cargos públicos

Documento e incidios que recogió la Fiscalía del Ecuador sobre la revelación de la supuesta venta del cargo del viceministerio de Agricultura (Foto: Fiscalía General del Estado)

Un escándalo de corrupción está en la mira en Ecuador: se trata de la supuesta compra del cargo de Viceministro de Agricultura del gobierno del presidente Guillermo Lasso. El cargo se pretendía negociar en más de USD 2 millones.

El hecho fue revelado por el medio digital La Posta, que mostró un video donde se muestra la negociación del puesto. El legislador Celestino Chumpi, también acusado por Lasso de pedir “beneficios económicos” al Ejecutivo a cambio de su voto favorable a una ley, estaría implicado, pues la transacción ilícita se habría hecho en complicidad con el despacho del asambleísta, según reportó La Posta.

En el video publicado, un hombre identificado como Ernesto Ripalda indica que es asesor del legislador Chumpi: “Aquí estuvo en la mañana Celestino Chumpi, mi jefe. Yo trabajo para él. Yo soy asesor de él, es presidente de los GADs. Yo almuerzo y me tengo que ir a la Asamblea, yo trabajo con él”, dice en la grabación.

Ripalda conversa con otros hombres sobre el precio que pide para el cargo de viceministro, las condiciones, la forma de pago y quiénes estarían interesados. El supuesto asesor de Chumpi dice que el precio del cargo debe no ser menor a USD 2,5 millones. En el video, Ripalda dice que si el cargo se vende por un menor valor, propine USD 2,1 millones, el nuevo viceministro no podrá elegir a los directores nacionales: “A mí no me parece justo esto porque si yo fuese de viceministro y me quitan las dos direcciones nacionales donde a lo mejor ahí está el condumio y me dejan a mí solo el hueso. Yo ni siquiera quisiera proponer eso”, dice el supuesto asesor de Chumpi. Otro de los hombres responde: “el aspirante sabe dónde va. Sabe dónde hay y dónde no hay”.

Un asambleísta ecuatoriano habría tramitado la compra de cargos públicos, según reveló un medio digital

Ripalda y los hombres del video acuerdan que el precio del viceministerio debería ser USD 2,3 millones a los que se debe sumar USD 200 mil adicionales de ganancia para ellos. En total, el nuevo viceministro debería pagar USD 2,5 millones. También en la grabación, los tres hombres conversan con una persona a la que llaman “economista”, quien presuntamente coordinaría la negociación del cargo de parte por parte del gobierno.

La Posta también hizo pública una llamada con el asambleísta Chumpi. En esa conversación Chumpi asegura que Ripalda no es su asesor. Luego Chumpi dice que sí lo conoce, pero que no trabajan juntos. El medio ha mostrado que hay evidencia de que Chumpi conoce a Ripalda desde hace una década.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pedro Ávala, publicó en su Twitter que presentó una denuncia en la Fiscalía para que “se investigue hasta las últimas consecuencias” y dijo que espera que “se proceda con todo el peso de la ley contra quienes se han tomado el nombre de esta cartera con la clara intención política de agredir al gobierno nacional y a este Ministerio”.

El Gobierno de Guillermo Lasso y también la dirigencia del movimiento político Pachakutik (PK), al que pertenece el legislador Chumpi, se han pronunciado a favor de que la Fiscalía investigue las denuncias de esos presuntos hechos de corrupción.

Por su parte, la Fiscalía publicó, la tarde del 31 de marzo de 2022, que desde septiembre de 2021 investiga “presuntos actos de corrupción de distintas instituciones públicas y actores políticos”. El comunicado de la Fiscalía sucedió luego de que el Gobierno pidiera a la institución que realice “las investigaciones correspondientes para determinar la existencia de presuntos actos de corrupción”, después del reportaje de La Posta. “En este gobierno no se dará tregua ni permisividad alguna a la corrupción, peor aún actos que mancillen el trabajo desplegado por el Ejecutivo”, se lee en un comunicado oficial de la Presidencia.

Durante la madrugada de este viernes, la Fiscalía allanó la oficina de Ripalda y recogió varios indicios relacionados con la presunta negociación del cargo en el Ministerio de Agricultura. Ripalda también fue retenido para que cuente su versión a las autoridades.

