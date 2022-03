Guillermo Lasso reveló los nombres de 5 asambleístas que pidieron dinero al gobierno a cambio de votar una ley

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/Javier López

El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, reveló los nombres de cinco legisladores y de un asesor de la Asamblea Nacional que habrían solicitado “beneficios económicos”, a cambio de votar a favor de la ley de inversiones que propuso el Ejecutivo y que no fue aprobada por falta de votos. Con esta revelación, Lasso aseguró que cumple con su “obligación moral, política y legal de poner a conocimiento la corrupción de la Asamblea Nacional”.

En una carta enviada a la Fiscal General del Estado, Lasso indica que los legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, y el asesor de este último, Marcelo Rosero, pidieron “beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley”. Los legisladores llegaron al congreso amparados por el partido indigenista Pachakutik y pertenecen a la bancada de este. Para el presidente ecuatoriano, lo solicitado por los asambleístas “es gravísimo”, según detalló en la misiva que se envió desde Carondelet, la sede del Gobierno.

El pasado jueves, Lasso publicó en sus redes sociales que el proyecto de ley de inversiones no obtuvo los 70 votos para ser aprobado porque el Ejecutivo no aceptó los chantajes de los legisladores. Aunque no dio nombres, el presidente detalló que algunos congresistas pidieron cargos, “hospitales, empresas eléctricas, ministerios” y otros dinero en efectivo.

Carta enviada por Guillermo Lasso para que se investigue a los asambleístas que pidieron beneficios a cambio de votos

“Es el colmo de los colmos de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al Gobierno. No podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos, que quieren cambiar su voto por que no les cobremos impuestos. En este país hay que decir la verdad: unos por cargos públicos y otros por dinero, y otros por evasión de impuestos”, dijo con tono severo Lasso en un video que se difundió en sus cuentas oficiales.

Ante lo dicho por el presidente en ese video, varios políticos y actores de opinión reclamaron la revelación de los nombres de los legisladores a los que Lasso acusó de chantaje a cambio de votos.

De igual forma, horas antes de la votación de la ley, el jueves pasado, el presidente Guillermo Lasso denunció que el excandidato a la Presidencia por la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, pidió que no se le cobren impuestos para que la bancada de su partido vote a favor de la ley: “Existen políticos que lo único que quieren es hablar con el presidente y piden ‘quítame de encima al SRI (Servicio de Rentas Internas), que no me cobren’. Eso es corrupción, y no estoy aquí para defender ningún interés particular de nadie”.

El presidente Lasso, públicamente, dio el nombre de Hervas y puso en duda su condición de empresario: “Dice que es un emprendedor, y eso no me lo creo: o es emprendedor o evade impuestos”. Hervas y la bancada de la ID han negado las acusaciones de Lasso e incluso han advertido que pueden haber consecuencias judiciales por las declaraciones del presidente.

Este fin de semana, Lasso también pidió al Servicio de Rentas Internas (SRI) que investigue las declaraciones de impuestos realizadas por el excandidato presidencial de la Izquierda Democrática. En la carta dirigida a Marisol Andrade, directora del SRI, Lasso dispone “instrucciones formales y expresas para que se investiguen exhaustivamente” las declaraciones de impuestos de Hervas. En su misiva, Lasso aseguró que este “asunto no puede limitarse a lo político, hay que avanzar en lo legal, por lo que respecto del ciudadano Xavier Hervas debo hacerle notar la siguiente información pública a efectos de que se le considere en los procesos de fiscalización que se hubiese iniciado o se le inicie ”.

Guillermo Lasso pide investigar a excandidato presidencial por evasión de impuestos

Ante las denuncias del presidente, Hervas también publicó un video para contar su versión sobre las conversaciones alrededor de la ley de inversiones. El excandidato presidencial dijo que Lasso lo contactó y “me dijo que necesita el apoyo de la ID a la ley de Inversiones, a lo que respondí que yo no voto, porque no soy asambleísta ni tampoco soy dueño de los votos de los demás, que nuestro partido es justamente democrático y con eso nos despedimos con el presidente. Jamás le he pedido nada, ni después que lo apoyé en segunda vuelta, ni peor ahora y nunca lo haré, eso no está en mi naturaleza”, aseguró.

Hervas dijo que las declaraciones de Lasso lo sorprendieron y que está adolorido: “Les deseo que nunca pasen por lo que yo estoy pasando ahora, que jamás les ataque alguien que vaya a su casa y peor el presidente de la República que con el poder que él tiene cualquiera queda indefenso”. El excandidato ha hablado de iniciar acciones legales.

