Un ex carabinero chileno vendió un camión en el que trabajaba y se sumó al ejército ucraniano

Desde Iquique, ubicado a 1.700 kilómetros de Santiago, a la frontera de Ucrania con Polonia llegó el chileno que está luchando junto a la legión militar internacional. Asegura que él se compró su pasaje vendiendo un camión, que le permitió tener el dinero.

Hace más de un mes que Vladimir Putin, el presidente ruso, decidió invadir Ucrania con todo el armamento militar que dispone. Tensión que crece cada día, por lo que, el mandatario Volodimir Zelensky hizo el llamado público a quien quiera unirse al ejército ucraniano era bienvenido. Así lo hizo Luis Lagos, el iquiqueño que viajó más de 12 mil kilómetros desde Chile.

En conversación con la Estrella de Iquique, Lagos dijo que ya ha ayudado a rescatar ciudadanos ucranianos de los derrumbes ante los ataques rusos, ha visto la muerte de personas y que sus motivaciones son personales.

“Vivo en Iquique y lo que hice fue vender un camión”, contó Lagos. También que la base Yavoriv dónde estuvo como parte de la “Legión Extranjeros para la Defensa Territorial de Ucrania” fue atacada. “Fue bombardeada y murieron 30 personas, y uno no sabe explicar la impresión de ver aviones y el sonido de las explosiones”.

“Ninguna película de 3D o surround es igual al sonido que escuchas, más si esta es cerca de dónde estás”, agregó el soldado.

“Para mí es un orgullo ser iquiqueño y un privilegio estar acá en Ucrania. Yo no vine a una fiesta ni al Lollapalooza acá en Ucrania. Es una situación completamente grave, anoche atacaron un campo cerca donde hubo cien personas muertas”.

Dentro de lo que ha presenciado del conflicto bélico, Lagos afirma que “acá los rusos cuando toman una ciudad disparan a matar y no les importa quién sea, si es una madre con un hijo, tiran a matar”. No es la guerra que se piensa por parte de algunos chilenos o lo que a veces se tiende a pensar de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo mirando al enemigo. “Acá lo que hay es que los misiles los tiran de Bielorrusia o Rusia a miles de kilómetros”, explicó.

Lagos explicó que su única motivación es ayudar. “Pensé que como todas las personas he cometido errores, y adquirí mucha experiencia en varias cosas y estudios. Y nunca supe para qué los iba a aplicar. Ahora sé para qué era útil, y la vida es muy sabia. Da oportunidades”, sostuvo.

En la misma línea sumo que: “mucha gente es feliz comprando un Mercedes Benz, pero mi felicidad se cumple ya siendo un hombre de 46 años, y se cuando con saber que soy un aporte. Soy el único chileno en la Legión y me siento orgulloso”, sinceró.

Con respecto a su familia explicó que su madre se “desempeña como profesora y orientadora, siempre supo guiarnos bien a mí y a mi hermano en como uno debe canalizar ser una persona útil”. “Mi padre, Hernán Lagos Cosgrove, quien falleció, fue profesor de educación física y ayudó a muchos jóvenes”.

El excarabinero mantiene el contacto constante con su familia desde la zona en que se encuentra.

Protocolo para seguir dirigido a aquellos extranjeros que quieran unirse a la Legión de Defensa Territorial de Ucrania

El miembro de la Legión aseguró que “no es una guerra porque no hubo un incidente previo, es una invasión. Los ucranianos están luchando ferozmente, los controles en todas las esquinas en las ciudades son exhaustivos, incluso violentos. Si tú eres extranjero ya no puedes transitar en las ciudades”.

Sobre cómo lo hizo para viajar constató que, “un día o dos días antes me presenté en la embajada ucraniana en Santiago y me dieron los contactos. Yo me costeé mi pasaje. Conozco Europa bien, estuve en algunos países, pero me fue más fácil”. El ex policía vivió en Alemania y esa estadía lo ayudó para aclimatarse del frio de Ucrania, muy lejos de lo que se vive normalmente en Iquique en otoño, estación actual que promedia 20 grados.

“Invito al que se siente llamado, con un deber moral a hacerlo, todos pueden colaborar en ayudar a quien lo necesite”, haciendo hincapié a quien desee sumarse a las tropas de Zelenski para combatir contra Rusia.

