Desde Ucrania piden apoyo a Latinoamérica: “Necesitamos que aumenten el costo de la guerra para Rusia, que cancelen las exportaciones y prohíban sus aviones”

Así quedó la zona del edificio de la administración regional, que fue golpeado por un misil según los funcionarios de la ciudad, en Jarkov, Ucrania, en esta imagen distribuida publicada el 1 de marzo de 2022 (Reuters)

Hablar con Viktor Karvatskyy, director de Adastra, un think tank ucraniano, no fue sencillo. La comunicación se interrumpía pero ni él ni los periodistas invitados por el CARI para analizar la invasión rusa perdieron la paciencia. “Necesitamos que se difunda todo lo que pasa, que se sepa todo, que haya información”, dice en más de una oportunidad.

Desde el este del país, sin una ubicación exacta por razones de seguridad, Karvatskyy habla acelerado de todo lo que sucede en su país. “Nosotros somos rehenes de la necesidad rusa de controlar la geopolítica” . Y asegura que las ambiciones de Putin son explícitas. Para él, nada tiene que ver la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN o que la alianza despliegue sus misiles en territorio ucraniano, para él detrás de esta invasión hay una idea mucho más poderosa, la posibilidad real de ejercer poder. “La idea es controlar la geopolítica, la posibilidad de ser respetado, de construir la gran Rusia”.

Karvatskyy explica que Ucrania es un elemento importante en esta idea de Rusia. “Putin ve la posibilidad de ser un gran poder en el mundo”.

El presidente de Ucrania, Volódymyr Zelensky, comanda desde Kiev la resistencia (REUTERS/Umit Bektas)

En este contexto, cree que es clave la difusión de información, que se cuente lo que está pasando en su país y que las opiniones públicas influencien a sus gobiernos para aumentar la presión contra Rusia. “Vimos muy bien el respaldo latinoamericano en la Asamblea General de la ONU pero necesitamos más apoyo para aumentar el costo de la guerra para el gobierno de Putin”.

Karvatskyy asegura que no se necesitan grandes acciones pero sí pronunciamiento contundente. El silencio no puede ser una opción para él. “Necesitamos que anuncien embargos, que no acepten exportaciones rusas, que no acepten sus aviones, que muestren que están del buen lado de la historia…Todos desde todas partes del mundo pueden aumentar el costo de la guerra para Rusia”, insiste.

Hasta ahora ningún país latinoamericano cerró su espacio aéreo a naves rusas ni anunció sanciones económicas contra el Kremlin. Estas medidas serían más un declaración de principios que una herramienta efectiva contra la invasión pero, para Karvatskyy, eso también sumaría.

Brasil, por ejemplo, fue muy duro en su intervención en la última reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las medidas impuestas por las potencias occidentales. “Seamos muy prudentes a la hora de avanzar en la Asamblea General. La aplicación de sanciones selectivas, que podrían afectar a sectores como el de los fertilizantes y el trigo, con fuerte riesgo de hambruna, conllevan el riesgo de exacerbar y extender el conflicto y no de resolverlo”, afirmó el representante permanente de Bolsanro, Ronaldo Costa Filho.

Por el lado de Argentina, si bien existió una condena a la invasión, también hay resistencia a las medidas. “Argentina no considera que las sanciones unilaterales sean un mecanismo para generar paz y concordia, o generar una mesa de diálogo franco que sirva para salvar vidas”, dijo este jueves el canciller Santiago Cafiero.

Miembros del servicio ucraniano trabajan en una zona devastada de Kiev tras un combate con un grupo de asalto ruso en la capital ucraniana en la mañana del 26 de febrero de 2022 (AFP)

Sobre las sanciones ya impuestas por las potencias occidentales, asegura que ayudan pero que no son suficientes. Apunta como una necesidad urgente ampliarlas al sector del gas y del petróleo, y recuerda que no todos los bancos rusos fueron expulsados del sistema bancario SWIFT, y que universalizar ese veto realmente podría hacer la diferencia.

Y sobre la posibilidad que Ucrania ingrese en un procedimiento abreviado a la Unión Europea, asegura que quizás puede tener algunas consecuencias macroeconómicas positivas para su país pero en lo que realmente impactaría sería en la moral de la resistencia ucrania. “Ayudaría en el espíritu de los ucranianos y de las FFAA. Nos ayuda saber que nos apoyan. Sería una gratificación por todos los esfuerzos que estamos haciendo para protegernos”.

La moral es uno de los conceptos que más repite Karvatskyy. La resistencia de los ucranianos es la fuerza, explica, que tienen para continuar. ¿Cuánto pueden resistir? No se anima pronosticar, pero repite cada vez que puede que el pueblo ucraniano está unido. Que el presidente Volodymyr Zelensky tiene un 93% de respaldo, según sus fuentes, y que las FFAA cuentan con el 95% de apoyo.

Viktor Karvatskyy, director del think tank ucraniano Adastra, habló con la prensa desde el este de Ucrania. No reveló su localización exacta por razones de seguriadad

“Yo creo que vamos a seguir resistiendo, no sé qué puede pasar si toman Odesa o Kiev, pero la gente está muy motivada”, cuenta y explica que hay dos cuestiones clave para determinar cuánto puede resistir Ucrania: “Todo depende de cuánto nos apoyen y de cuánto estén los rusos comprometidos a luchar”.

Karvatskyy detalló que los estudios jurídicos más importantes del país están organizados y coordinan la recolección de evidencias sobre crímenes de guerra. ”Lo que está pasado es el bombardeo constante de objetivos civiles: hospitales, escuelas, edificios residenciales... La resistencia se defiende, no mata indiscriminadamente a soldados rusos”, acusa.

Y recuerda lo que ya confirmó Amnistía Internacional y diversas organizaciones internacionales: “En Jarkov, la documentación dice que están usando bombas de racimo, prohibidas por la Convención de Ginebra”

En su análisis, Putin menospreció el espíritu de los ucranianos. No creyó que iba encontrar tamaña resistencia y siempre creyó que lograría ocupar el territorio fácilmente: “ Pero su Plan A fracasó y pasó al Plan B... Como no puede ocupar fácilmente, empezó los ataques masivos contra la población civil y en todas direcciones”.

SEGUIR LEYENDO: