Infobae en Kiev: así amaneció la ciudad tras otra noche de bombardeos

(Enviado especial - Ucrania/Kiev) - La noche fue tensa para todos en la ciudad de Kiev producto de varias explosiones que se escucharon a lo largo de la ciudad. La primera información indicaba que habían sido ataques rusos y confirmaron que uno de los misiles cayó cerca de una estación de metro y otro en una tubería de gas junto con la estación central de trenes. Esto puede provocar que parte de la ciudad quede sin calefacción.

Fuentes oficiales aseguraron, sin embargo, que las detonaciones fueron producto de las defensas antiaéreas ucranianas que pudieron abatir misiles rusos que estaban destinados a la ciudad.

De esta forma, comienza la avanzada que se espera por parte de Rusia. Desde hace dos días está intentando ingresar en la capital ucraniana. Mientras el ejército pelea en las afueras tratando de mantener el llamado “convoy de la muerte” lo más lejos posible, adentro de la ciudad amaneció con un movimiento intenso de la milicias. Casi todos los alistados civiles para defender la ciudad, con sus fusiles de asalto están hoy en las calles. Hay movimientos permanentes de autos y camiones que arman barricadas en diferentes círculos para evitar la llegada de las tropas invasoras. Primero a la ciudad, después al centro y finalmente a la Plaza de la Independencia.

Kiev está vacía. Sólo movimientos de ejército, fuerzas policiales y milicias. Los vecinos salen a las calles para lo necesario y retornan a sus hogares o a los refugios (Infobae en Ucrania - Joaquín Sánchez Mariño)

La tensión va aumentando día a día. Ayer, en la sexta jornada de invasión, caminar por la calle era incómodo y todos parecían sospechosos. Hoy mientras se cumple una semana exacta, todo es más tenso aún. A cada cuadra aparece una milicia que pide documentos . No se puede pasar en auto. No se puede entrar a la zona céntrica sin atravesar por varias barricadas de control. Los hospitales y los puntos estratégicos fueron asegurados por la milicia. No permiten el acceso a nadie.

También aumentaron las evacuaciones. Cada vez hay menos gente en la ciudad. Menos periodistas, menos mujeres y casi ningún niño. Quienes permanecen esperan con sus familias en los refugios subterráneos del metro o en distintos bunkeres alejados de la ciudad.

Un cartel en una calle de Kiev indica el lugar donde se atiende a heridos ucranianos (Infobae en Ucrania - Joaquín Sánchez Mariño)

Un cartel para dadores de sangre para los ucranianos heridos por los bombardeos de Rusia contra Kiev (Infobae en Ucrania - Joaquín Sánchez Mariño)

Un cartel dentro de un hotel en el centro de Kiev indica el camino hacia el refugio subterráneo (Infobae en Ucrania - Joaquín Sánchez Mariño)

Kiev está casi vacía: sólo se ven fuerzas de seguridad, milicias y pocos vecinos que salen a comprar comida (Infobae en Ucrania - Joaquín Sánchez Mariño)

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, llamó a defender la ciudad con todas las fuerzas. Las milicias dicen que no saben con qué vendrá Putin, con qué vendrá Rusia, si usará poder nuclear. Sí saben que están ahí para defender su hogar y no van a irse a ningún lado.

SEGUIR LEYENDO: