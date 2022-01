Laureano Ortega, el hijo tenor, sibarita y fanático de los Rolex que Daniel Ortega prepara como sucesor

El sexto hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo es aficionado a la ópera y "asesor de inversiones" de su padre. (Foto END)

Entre los nueve hijos del matrimonio de Daniel Ortega con Rosario Murillo, Laureano es el de más alto perfil público.

El nueve de diciembre se le vio firmando el restablecimiento de relaciones con la República Popular China, junto al viceministro de relaciones exteriores chino, Ma Zhaoxu. Antes estuvo en Rusia, encabezando una delegación gubernamental nicaragüense que se reunió con el vicecanciller Sergei Ryabkov, y un mes después, ya en Nicaragua, pocas horas antes que su padre asumiera el cuarto mandato consecutivo, firmó el acuerdo comercial llamado “Ruta de la Seda” con Cao Jianming, enviado especial del presidente Xi Jinping.

Laureano Ortega Murillo no es canciller ni ministro. Su cargo oficial es “asesor presidencial de inversiones” pero su presencia relega a funcionarios de mayor rango. La relevancia, sin embargo, le viene de ser el hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja de dictadores que gobierna Nicaragua, quienes aparentemente lo cultivan como su delfín ante una posible sucesión familiar en el poder.

El analista político Eliseo Núñez dice que no ve a Laureano Ortega en la sucesión inmediata a Ortega, sino solo después de Rosario Murillo. “Ella quiere llegar a la presidencia para satisfacer su ego. Rosario Murillo sabe que no es popular, y no solo no es popular entre los opositores sino también entre los propios sandinistas. Laureano tiene una imagen más suave”, dice.

Laureano Ortega, y no el Canciller de Nicaragua, fue quien firmó el restablecimiento de relaciones con la República Popular China, junto al viceministro de relaciones exteriores chino, Ma Zhaoxu. (Foto Yue Yuewei/Xinhua via REUTERS)

En cambio, el sociólogo Orcar René Vargas afirma que Laureano Ortega será el sucesor y no la señora Murillo. “Rosario Murillo ya se quemó. No crea consensos ni para afuera ni para adentro, Hay una facción del orteguismo que apoya a Murillo pero también hay quienes reaccionan en contra. A ella se le pasó su tiempo. La rebelión de 2018 fue una derrota personal de Rosario Murillo y por eso dio la orden de ´vamos con todo´ y ahora esta señalada de crimenes de lesa humanidad”, dice.

“Laureano Ortega no tiene ningún señalamiento de crímenes de lesa humanidad y actúa como ministro de relaciones exteriores de hecho. Si te fijás se ha movido en Rusia, China y Medio Oriente que es donde esta el dinero que busca el régimen”, añade.

Laureano Facundo, de 40 años, es el sexto hijo del matrimonio Ortega Murillo. Al contrario de su padre que se muestra descuidado en el vestir, de zapatones, chaqueta y gorra de beisbolista hasta en su propia toma de posesión, Laureano es un catrín. Viste trajes finos que ocultan un brazo izquierdo totalmente tatuado, usa relojes Rolex de más de 40 mil dólares y cuando estudió en Costa Rica manejaba un Porsche carrera 911, que puede costar entre 130 mil y 250 mil dólares.

Sibarita como es, el delfín de los Ortega Murillo fue el invitado especial de una “fiesta rusa” a lo grande realizada en enero de 2016 para celebrar la inauguración de la planta de vacunas Mechnikov en Managua, y en la que se gastaron más de 50 mil dólares. El local fue decorado con matrioskas gigantes, se sirvieron licores y bocadillos de las más altas calidades.

“Para esta fiesta se trajeron más de 50 kilos de comida desde Rusia en contenedores térmicos, incluyendo la delicia más rica de Rusia, el caviar negro de beluga. Un kilogramo de esta delicia que estaba disponible en amplias cantidades en la fiesta puede llegar a costar hasta 10 mil dólares. Además de la comida y los tragos, se ha traído a dos cantantes de la ópera rusa, un regalo especial para Laureano”, explicó Vitalii Granovskii, el antiguo gerente de la fábrica de vacunas, en una entrevista al diario La Prensa de Nicaragua.

Laureano Ortega, al centro, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante la “fiesta rusa” de los 50 mil dólares con que se celebró el ingreso de Nicaragua en el mundo de fabricantes de vacunas en enero de 2016. (Foto cortesía)

El hijo de Daniel Ortega es aficionado a los relojes Rolex y se le ha visto en distintas ocasiones usando distintos ejemplares de la misma marca. La Prensa registró que, en julio de 2014, cuando llegó a Nicaragua el inversionista canalero chino Wang Jing, Ortega Murillo lo recibió luciendo un Rolex Day-Date President Platinum Ice Blue Roman 118206 “disponible únicamente en oro o platino” y cuyo precio es de 43.200 dólares en los Estados Unidos. Un maestro de primaria en Nicaragua necesitaría el salario de 17 años de trabajo para pagar un reloj como ese, calculó el diario.

Laureano Ortega también es la estrella indiscutible de los festivales de ópera que organiza la Fundación Incanto. Es tenor y todo el aparato público se dispone para que brille el hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Tenor nicaragüense de amplia trayectoria como protagonista, productor y promotor de la ópera en Nicaragua”, dice su biografía en la página de Incanto. “Realizó estudios musicales desde los 17 años con el reconocido maestro Alberto San José Molina, quien lo invitó a unirse al Grupo Lírico de Nicaragua, siendo además de fundador, el miembro con mayor permanencia hasta la fecha. Luego ingresó al nivel medio de canto del Conservatorio de Música de la UPOLI”.

“Ha participado en cursos de perfeccionamiento con diferentes maestros de canto, entre los cuales destaca la soprano Lucetta Bizzi y el barítono Claudio Ottino de Italia, y la soprano Conchita Frankie de Cuba. Atendió cursos y lecciones magistrales en los Conservatorios Luigi Boccherini de Lucca, Giuseppe Verdi de Milano y en la Academia de la Fondazione Festival Puccini en Italia”, añade la página oficial.

Una fuente cercana a los Ortega Murillo relató a Infobae que la afición por la ópera de Laureano habría sido inducida por el propio Daniel Ortega, que gustaba oír ese tipo de música en la casa e incluso a veces le daba por cantar. “Posiblemente él sea un tenor frustrado”, dice.

Una investigación del periódico digital Artículo 66, determinó que, en los tres años posteriores a su fundación, Incanto recibió un total de 8,3 millones de córdobas (unos 250 mil dólares) del presupuesto público, destinados al pago de boletos aéreos, viáticos, salarios, alimentación y hospedaje de los maestros italianos invitados a los festivales puccinianos que organiza.

Laureano Ortega Murillo junto a sus padres, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Poco se sabe de la vida privada de este hijo de la pareja presidencial de Nicaragua. En una hoja de vida elaborada por el propio Laureano Ortega para el XV Congreso de Ingeniería Civil en 2016 se describe como un hombre casado, que domina los idiomas español, inglés e italiano.

Estudió Producción Audiovisual (Cine y TV) en la Universidad Veritas, de San José, Costa Rica; Música en Instituto Musical Luigi Boccherini de Lucca, Conservatorio Giussepe Verdi, de Milano, Italia; Sociología en la Universidad Centroamericana (UCA) y Ciencias Políticas en la Universidad Thomas More, estas dos últimas de Managua.

Como consejero presidencial para las inversiones dice que le corresponde “realizar presentaciones de país a inversionistas internacionales, organización de viajes de familiarización, promoción en medios de comunicación extranjeros de oportunidades de inversión en Nicaragua, organización y gestión de reuniones de empresa a empresa con capital extranjero y atención a delegaciones empresariales y diplomáticas”.

Para el analista político Eliseo Núñez, que la dictadura esté pensando desde ya en un tercer nivel de sucesión familiar “es una pésima noticia para Nicaragua”.

Dice que se ha escogido a Laureano por sobre el resto de hijos “porque los otros no reúnen los requisitos que buscan”. Rafael Ortega, el mayor de los hijos hombres y quien dirige el negocio petrolero, está descartado añade Núñez “porque solo es hijo de Rosario Murillo”.

“Laureano tiene la característica que es hijo biológico de ambos y se ha codeado con el gran capital. Ellos creen que es una manera eficiente de conseguir un ´outbreak´ en la familia. Tiene características que lo harían ya parte integral de las familias ricas del país y no es simplemente un asimilado. Al final del día Ortega lo que quiere es ser parte de las familias oligarcas de Nicaragua”, afirma Núñez.

SEGUIR LEYENDO: