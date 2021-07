El régimen de Ortega extendió el arresto al precandidato presidencial opositor Noel Vidaurre

El aspirante presidencial de Nicaragua de la oposición Noel José Vidaurre Argüello

El precandidato presidencial de Nicaragua de la oposición Noel Vidaurre permanecerá en prisión cautelar en su casa de habitación hasta por 90 días para ser investigado por el supuesto de delito de traición a la patria, según informó este lunes el Ministerio Público de la dictadura.

Un juez de Managua también ordenó tres meses de prisión para el comentarista político Jaime Arellano, que al igual que Vidaurre fue puesto bajo custodia policial desde el sábado pasado.

La Fiscalía del régimen explicó que presentó un escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial en contra de Vidaurre y Arellano “por estar siendo investigados por la Policía Nacional por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

“Las audiencias especiales se llevaron a cabo hoy mismo, las solicitudes fueron admitidas por la judicial y se dictó detención judicial por 90 días para ambos investigados”, indicó.

SÉPTIMO ASPIRANTE APREHENDIDO

Vidaurre, un veterano político conservador de 66 años, es el séptimo aspirante a la Presidencia de Nicaragua de la oposición en ser aprehendido en Nicaragua a menos de cuatro meses de las elecciones en las que el dictador del país, el sandinista Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, ha arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y ahora Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Los presos políticos en Nicaragua, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora

Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, un periodista, un comentarista, dos ex trabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

OTROS DOS SE EXILIARON

En tanto, la profesora de Derecho y abogada constitucionalista María Asunción Moreno, a quien la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propuso como precandidata presidencial, aunque no fue aceptada, anunció el domingo, después que la Policía allanara su casa, que decidió abandonar el país “ante el acoso, la persecución y la amenaza” de “encarcelamiento por parte de la dictadura Ortega Murillo”.

Los dictadores de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Mientras el ex líder de la Contra Luis Fley, quien era uno de los 11 aspirantes a la Presidencia de la oposición, salió de Nicaragua y anunció la semana pasada, desde el exilio, que por razones de seguridad decidió retirar sus aspiraciones.

Las detenciones de líderes opositores se producen de cara a los comicios generales del próximo 7 de noviembre en los que Ortega, un ex guerrillero sandinista que retornó al poder en 2007 y que desde 2017 gobierna junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscará extender su mandato por cinco años más.

El mandatario, próximo a cumplir 76 años y que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos y los ha tildado de “criminales”.

(Con información de EFE)

