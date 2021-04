El NYU Brademas Center y la Universidad de Nueva York (NYU Washington, DC), realizarán un diálogo virtual abierto al público con el presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. La discusión ocurrirá a escasos días de la celebración de la Cumbre Virtual contra el Cambio Climático que organiza el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con los países responsables (17) del 80% de las emisiones globales, que se llevará a cabo en abril. Costa Rica, declarada Campeona de la Tierra 2019, máximo galardón ambiental que otorgan las Naciones Unidas, compartirá su experiencia con la comunidad internacional desde NYU y todos sus centros educativos ubicados en las distintas regiones del mundo.

Esta discusión forma parte de la iniciativa de diálogos de alto nivel realizados en la capital federal de los Estados Unidos, mejor conocida como #DCDialogues. El diálogo llevará por título “Prioritizing Biodiversity and Green Energy: A Conversation with President of Costa Rica Carlos Alvarado” (en español, “Priorizando la biodiversidad y la energía verde: una conversación con el presidente costarricense Carlos Alvarado”).

Como reseña NYU en su portal web, el presidente Alvarado compartirá la trayectoria de su país y la visión global de los enfoques multilaterales de la política ambiental. Costa Rica ofrece al mundo un ejemplo sobre cómo equilibrar el desarrollo y el medio ambiente. Dado el enfoque de la administración del presidente estadounidense Joe Biden en la sostenibilidad y el cambio climático, esta importante conversación educará a una comunidad académica dinámica sobre las mejores prácticas de Costa Rica.

En el evento participará la experta medioambiental Claudia S. de Windt, directora ejecutiva del Inter-American Institute on Justice and Sustainability (IIJS), con sede en Washington, D.C. De Windt, quien es profesora en la American University (AU) de la capital federal, es una experta reconocida internacionalmente con una vasta experiencia en el sistema interamericano. Claudia de Windt fue la Jefa de la Sección de Derecho Ambiental, Política y Buena Gobernabilidad de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Geovanny Vicente-Romero, moderador de los Diálogos de DC, dirigirá la discusión. Vicente-Romero quien es un escritor y politólogo que se desempeña como asesor internacional, es también el fundador del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo (CPDL-RD) de la República Dominicana. Vicente-Romero escribe una columna galardonada para CNN en español.

El evento será seguido de forma simultánea desde los centros en África, Asia y Medio Oriente, Australia, Europa, América del Norte y América del Sur incluyendo Shanghái, Abu Dabi, Accra, Berlín, Buenos Aires, Florencia, Londres, Los Ángeles, Madrid, Paris, Praga, Sídney, Tel Aviv, y Washington, D.C.

Datos

Día: Lunes 26 de abril, de 12:00 pm ET, Washington, D.C. (10 am en Costa Rica).

Con información para registro en nyu.edu.

SEGUIR LEYENDO: