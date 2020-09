EEUU ofreció recompensas millonarias por información que lleve a la captura de tres ex jefes de inteligencia chavistas vinculados al narcotráfico

Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano (EFE/Florian Wieser)

Estados Unidos continúa redoblando esfuerzos para desmantelar la estructura narco que rodea a la dictadura venezolana. Este martes, el Departamento de Estado ofreció millonarias recompensas para lograr la captura de tres ex jefes de inteligencia venezolanos por sus vínculos con el narcotráfico internacional.

Los señalados por las autoridades norteamericanas son: Pedro Luis Martin-Olivares (ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional); Rodolfo McTurk-Mora (ex jefe de Interpol en Venezuela); y Jesús Alfredo Itriago (ex jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela).

jefes inteligencia venezolanos Jesús Alfredo Itriago

jefes inteligencia venezolanos Pedro Luis Martín-Olivares

jefes inteligencia venezolanos Rodolfo McTurk-Mora, exjefe de Interpol en Venezuela

Los tres son acusados por diversos cargos vinculados al narcotráfico, principalmente por el envío de cocaína a suelo estadounidense.

Por Olivares Washington ofrece una recompensa de diez millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena del ex funcionario chavista. En los casos de McTurk-Mora e Itriago, en tanto, el dinero ofrecido por las autoridades norteamericanas es de cinco millones de dólares.

Por medio de un comunicado publicado este martes, y firmado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, el Departamento de Estado recuerda que el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional “fue procesado el 24 de abril de 2015 en el Distrito Sur de Florida por: distribución de una sustancia controlada, sabiendo que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a Estados Unidos, en violación del Código 21 de los Estados Unidos, Sección 959 (a) (2); posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, en violación del Código 21 de los Estados Unidos, Sección 959 (b) (2); y conspiración para importar una sustancia controlada, en violación de la Sección 963 del Código de los Estados Unidos 21”.

McTurk-Mora, por su parte, fue acusado en el mismo distrito el 19 de diciembre de 2013 por “conspiración para importar cocaína, importación de cocaína a los Estados Unidos, posesión con intención de distribuir cocaína y corromper e impedir a un funcionario”.

Itriago, ex jefe venezolano de Antinarcóticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, fue imputado también en la Florida el 31 de enero de 2013 “por conspiración para distribuir una sustancia controlada en el Anexo II, sabiendo que dicha sustancia controlada sería importado ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del Código de los Estados Unidos 21, Sección 959 (a) (2) y del Código de los Estados Unidos 21, Sección 963”. “De conformidad con el Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b) (1) (B ), se alega además que esta violación involucró cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína”.

“Estas ofertas de recompensas se realizan bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado. Junto con el Programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional, más de 75 delincuentes han comparecido ante la justicia desde que estos programas comenzaron en 1986. El Departamento de Estado ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a esas detenciones”, concluye el comunicado.

