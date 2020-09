Destacados referentes democráticos de América Latina rechazaron la nueva candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Consejo de Derchos Humanos de la ONU reunido durante una intervención de la Alta Comisionada para los Derehos Humanos Michelle Bachelet (REUTERS/Denis Balibouse/archivo)

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) emitió una declaración firmada por 18 referentes de los Derechos Humanos en América LAtina, en la que rechazan una nueva postulación de Cuba a integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Allí se detalla que “la Resolución que creó en 2006 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) se estableció que al elegir a sus miembros se deberá tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y contribuciones voluntarias que hayan hecho al respecto; y que los miembros elegidos al Consejo deberán defender las más altas exigencias en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y ser examinados con arreglo al mecanismo de examen periódico universal durante su período como miembros”.

El CDH tiene 47 miembros, de los cuales ocho pertenecen al Grupo América Latina y el Caribe (GRULAC). Según explica CADAL en su documento, “el período como miembro en el CDH es de tres años y se permite sólo una reelección. Al respecto, Cuba integró el CDH en cuatro períodos: 2007 a 2009; 2010 a 2012; 2014 a 2016; 2017 a 2019; y ya anunció su nueva postulación para el período 2021-2023. De ser electa nuevamente, Cuba estará habilitada para presentarse en 2023 a la reelección y de lograrla cumplirá allí 18 de los 20 años de vida de este organismo”.

Los firmantes del documento consideran que los siguientes motivos son suficientes para rechazar la postulación del gobierno de la isla caribeña: “Considerando que Cuba es el único país de América Latina que no ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; estando documentada su falta de compromiso con el sistema universal de DDHH; habiendo adoptado un régimen de partido único, que desde 2019 adquiere rango constitucional; y manteniendo sin señales de reforma una política de estado que criminaliza los derechos a la libertad de asociación, reunión, prensa, expresión y participación política; los abajo firmantes expresamos nuestro rechazo a la nueva candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque no es representativa de las aspiraciones democráticas y el compromiso internacional con los derechos humanos de la región.”

Esta es la lista de personas que rubricaron el documento:

Laura Chinchilla, Ex Presidente (Costa Rica); Sergio Ramírez, Ex Vicepresidente (Nicaragua); Sergio Bitar y Mariana Aylwin, Ex Ministros de Educación (Chile); Soledad Alvear e Ignacio Walker, Ex Ministros de Relaciones Exteriores (Chile); Graciela Fernández Meijide, Ex Ministra de Desarrollo Social y Ex Secretaria de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Argentina); Santiago Cantón, Ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Argentina); Eduardo Ulibarri, Ex Embajador ante la ONU (Costa Rica); Marisol Pérez Tello, Ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos (Perú); Mariclaire Acosta, Ex Subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (México); Jaime Malamud Goti, jurista y co-autor intelectual del juicio a las juntas militares (Argentina); Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, Diputado a la Asamblea Nacional y Comisionado para la Organización de Naciones Unidas (Venezuela); Norma Morandini, Ex Senadora Nacional, periodista y activista de derechos humanos (Argentina); Rubén Chababo, Ex Director del Museo de la Memoria de Rosario (Argentina); Hugo Machín, periodista y ex preso político durante la dictadura militar (Uruguay); Sergio Fausto, politólogo (Brasil); y Rafael Uzcátegui, activista de derechos humanos (Venezuela).

