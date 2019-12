“Ante los ojos de Dios es malo no perdonar pero...”, comienza a decir Candelaria, cerca de un fogón, en el que acaba de cocinar el almuerzo. Tras esas palabras empieza a llorar. Pero sigue diciendo. “Yo no puedo (perdonarlos). Ellos me quitaron lo más preciado de mi vida, me arrancaron la mitad de la vida, porque era mi único hijo varón. Yo no lo puedo perdonar a él (Ramón Avellán), ni a él (Daniel Ortega) ni a la vicepresidenta (Rosario Murillo). No los puedo perdonar. Para mí están bien (las sanciones que Estados Unidos impuso al jefe policial atribuyéndole 107 asesinatos) porque Avellán y todos ellos tienen que pagar por estos crímenes”.