Por otro lado, Beijing también impulsa la construcción de una extensa red ferroviaria de 5.300 kilómetros en Brasil y Perú, utilizada para transportar soja, madera y otros bienes hacia la costa del Pacífico, para ser luego embarcados hacia China, informó The Guardian. El ambicioso y costoso proyecto, que afectaría a la selva del Amazonas, no ha pasado de la propuesta, pero muestra el tipo de intenciones del gigante asiático en un continente en el que está pisando fuerte, pero que aún no domina.