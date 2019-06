Para el sociólogo nicaragüense Cirilo Otero, hay dos explicaciones detrás del uso exacerbado del nombre de Hugo Chávez en Managua. Una es psicológica y la otra económica. La primera, dice, buscaba "impregnar en la mente de la gente la imagen de un personaje extraordinario, como han hecho con Simón Bolívar y Augusto C. Sandino" y como en otro tiempo y en otros países "se practicó con Fidel Castro y Lenin". Más cerca en el tiempo, la ex presidenta argentina Cristina Fernández también fue conocida por bautizar casi dos centenares de espacios públicos nuevos y viejos con el nombre de su fallecido esposo y también ex presidente, Néstor Kirchner.