—El estigma de ser víctima de abuso sexual me persiguió mucho tiempo. Fue muy duro lo que sentí con la reactivación del trauma a partir de la elaboración del testimonio que di en la justicia; las pesadillas, las noches sola. Mis hijos me dieron mucha fortaleza entonces, pero yo estaba en un momento en el que no me permitía confiar en nadie, estaba asustada y amenazada por el poder político de Daniel Ortega. Por un buen tiempo no quería salir ni ver gente, sobretodo porque viví intimidaciones, amenazas, e infiltramiento. Todo eso me hizo sentir y me llevó a estar muy sola. Por eso creo que lo más importante que está pasando en Argentina es que Thelma no está sola, y que aún cuando ella tuvo que viajar y volver al lugar de los hechos para hacer la denuncia, nunca más va a volver a estar sola, y ese es el símbolo más importante.