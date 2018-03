Ni de izquierda ni de derecha. Los dirigentes del FFB rehuyen de las etiquetas. El partido se propone renovar la desgastada política brasileña dándole protagonismo a los negros para atacar la subrepresentación que tienen en los espacios de poder. "Ningún partido en la historia de Brasil nos dio el protagonismo que merecemos, no fueron sensibles a nuestras causas. No podemos quedar más a merced de la limosna que nos dan. Somos la mayoría de la población, no tenemos que negociar nada, tenemos que empezar a ejercer nuestro derecho", reclama Quack, precandidato a diputado federal por el estado de Río de Janeiro.