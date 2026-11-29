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Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- George Russell (Mercedes) aseguró este domingo tras perder la victoria en el Gran Premio de Catar por un residuo de poliestireno que le sorprendió que no haya habido un coche de seguridad virtual tras la salida de pista de Arvin Lindblad y la inserción de restos en la trazada.

El británico, que sufrió daños tras engancharse un residuo publicitario en el fondo plano de su Mercedes, afirmó que esta mala suerte "es un resumen del año", que estuvo plagado de infortunios que no le permitieron estar más arriba en varias carreras del Mundial.

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Pese a mostrarse disgustado por no ser capaz de luchar el triunfo, Russell destacó que está "contento de estar en el podio", aunque volvió a matizar que "no debería haber sido de esta manera" y podría haberse evitado con la intervención de los comisarios de carrera.

En las últimas vueltas se barruntó la posibilidad de que Andrea Kimi Antonelli cediera su primera posición a George Russell para ayudarle en su lucha por la tercera plaza del Mundial de pilotos, si bien el británico recalcó que "no hubiera cogido la victoria".

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