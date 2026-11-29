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A Coruña, 29 nov (EFE).- El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, celebró el gran partido que firmó su equipo ante el Deportivo, pero avisó de que el duelo del próximo miércoles contra el Atlético de Madrid, su perseguidor en la tabla, será “totalmente diferente”.

“El Cholo (Simeone) es un entrenador fantástico y tiene un gran equipo. No siempre es fácil con él, pero respeto mucho su trabajo y estoy contento de enfrentarnos”, indicó el técnico azulgrana, que lamentó la lesión del internacional neerlandés Frenkie de Jong, quien abandonó el terreno de juego en el minuto 65 doliéndose de la pierna izquierda.

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“Creo que está lesionado. Frenkie estaba en un buen momento y sí parece que hay lesión en el gemelo. Tenemos que ver la importancia de la lesión”, comentó.

Flick elogió la “ambición” del brasileño Raphinha. “Tiene hambre de marcar, siempre aparece en la zona peligrosa”, dijo, y se mostró crítico con el inicio de partido de su equipo.

“Nos han costado los primeros diez minutos después del gol, pero luego hemos vuelto a controlar el partido y después del segundo gol ya hemos estado mucho mejor”, manifestó.