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El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli se impuso este domingo en el Gran Premio de Catar por delante de su desafortunado compañero, George Russell, en un férreo dominio de Mercedes, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que abandonar y Carlos Sainz (Williams) fue decimoquinto.

El campeón del mundo firmó su décima victoria del curso y entró con 30 segundos de diferencia sobre un Russell que, una vez más, se llevó la peor parte. El inglés, dominador durante el fin de semana, defendió su pole y marchaba líder cuando, en la segunda vuelta, sufrió los estragos de las distintas escapadas de pista.

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Fue una salida limpia, pero más de un piloto perdió el asfalto de vista, como un Arvid Lindblad (RB) que cerca estuvo de provocar un serio accidente. La trazada quedó ensuciada y a Russell se le quedaron esos escombros como de corcho en el fondo de su monoplaza. Su equipo fue incapaz de quitárselo en una larga parada donde perdió el liderato ante un Antonelli cómodo en cabeza.

El campeón del mundo preguntó por radio si dejaba pasar a su compañero, pero decidieron no rizar el rizo. El Circuito Internacional de Losail dejó poca emoción, muy poco adelantamiento o casi ninguno. Se trató de no cometer errores y de una adaptación al trazado catarí que fue mucho mejor en los Mercedes. De hecho, Oscar Piastri (McLaren) fue incapaz de cazar al tocado Russell, aunque demostró que un buen final de temporada para ser tercero.

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Mientras, un Max Verstappen (Red Bull) que ató el subcampeonato del Mundial terminó cuarto y Lando Norris (McLaren), condenado en una mala salida, fue quinto. Los Ferrari entraron a continuación, esta vez en paz, con Lewis Hamilton sexto y Charles Leclerc, séptimo, frenado el monegasco bajo orden de no atacar a su compañero.

El domingo tampoco fue para recordar en los españoles. Carlos Sainz rodó en últimas posiciones, deseando que llegue el final de la temporada la semana que viene en Abu Dhabi. Con un Williams decepcionante que hace tiempo trabaja para el 2027, el madrileño terminó mejorando tiempos pero en 15ª posición. Mientras, Alonso abandonó por un problema en la batería, su novena retirada en el año que tanto prometía con Adrian Newey.

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