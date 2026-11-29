Guardar

El director de la Organización de la Energía Atómica de Irán (IEAI), Mohamad Eslami, ha advertido de que no permitirán ninguna visita de inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) hasta que este organismo de la ONU condene los ataques contra instalaciones nucleares.

"Nuestras instalaciones, estén donde estén, no estarán bajo supervisión del OIEA mientras el organismo no esté dispuesto a condenar los ataques", ha afirmado en declaraciones a la televisión pública iraní IRIB.

PUBLICIDAD

Eslami ha planteado además que "las insinuaciones de que Irán está ocultando y trasladando sus instalaciones (nucleares) bajo tierra no se debe a secretismo, sino a que serían vulnerables a ataques enemigos como los que ha sufrido nuestra industria nuclear en varias formas durante los últimos 30 años".

Así, ha destacado que no buscan esconder un desarrollo nuclear ilegal, con fines bélicos, y ha recordado que la tecnología nuclear tiene "aplicaciones en varios sectores, particularmente en la agricultura".

"La presión no tiene ningún efecto y nuestros avances son imparables. Por gracia de Alá y la dedicación de nuestros colegas el desarrollo y el progreso siguen sin interrupción", ha destacado.