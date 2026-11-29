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El Cairo, 29 nov (EFE).- El Ministerio de Salud egipcio elevó este domingo a 34 los muertos y 16 los heridos hospitalizados en el accidente de tráfico de un camión cisterna que transportaba bombonas de gas en El Cairo después de que tres personas heridas fallecieran en hospitales debido a la gravedad de sus lesiones

El ministro de Salud egipcio, Jaled Abdelgafar, dio esas cifras en una comparecencia tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada para adoptar medidas destinadas a hacer frente a los graves accidentes de tráfico, así como las compensaciones a las víctimas del siniestro del pasado miércoles.

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Hasta ahora, las autoridades egipcias habían informado de 32 muertos, según la última cifra que dio la Fiscalía este mismo domingo.

Abdelgafar aseguró en la comparecencia que tres personas heridas fallecieron posteriormente en hospitales, la última de ellas esta misma mañana, como consecuencia de quemaduras graves de tercer y cuarto grado, elevando la cifra total a 34 muertos.

Asimismo, el ministro negó las afirmaciones que circulan en redes sociales en las que se asegura que el número de fallecidos sería mayor y el ministerio lo estaría "ocultando".

"Los datos publicados se basan exclusivamente en recuentos reales y procedimientos oficiales. No se ha ocultado ninguna información sobre el número de víctimas", defendió el ministerio.

Por otro lado, la ministra de Solidaridad Social, Maya Morsi, anunció durante su comparecencia una indemnización de más de siete millones de libras egipcias (más de 100.000 euros) a cada persona fallecida, financiada por las donaciones recibidas hasta la fecha.

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Mientras, el ministro de Transporte, Kamel al Wazir, informó de una directiva presidencial para estudiar la asignación de carriles exclusivos para vehículos pesados, una medida que tiene como objetivo "regular el transporte de productos básicos y derivados del petróleo, además de mejorar la seguridad vial".

El siniestro se produjo el pasado miércoles en la carretera de circunvalación de Warraq, cuando un camión que transportaba bombonas de gas y otros productos derivados del petróleo volcó y se incendió, provocando también la destrucción de decenas de vehículos.

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La Fiscalía egipcia anunció el jueves la detención del presunto responsable del accidente, quien confesó haber colisionado con el camión mientras circulaba a 110 kilómetros por hora y realizaba maniobras entre carriles.

De acuerdo con la investigación preliminar, uno de los neumáticos del vehículo pesado reventó tras la colisión, lo que provocó que impactara contra una barrera de hormigón, volcara y derramara gasolina, que posteriormente se incendió.

Asimismo, el Ministerio Público egipcio reveló este domingo que el supuesto autor del accidente admitió durante el interrogatorio haber consumido estupefacientes.

Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos. EFE

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