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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha lanzado este domingo una advertencia las pandillas armadas de Haití para que entreguen las armas, huyan y devuelvan a los técnicos salvadoreños desaparecidos porque si no, "lo que viene después no será bonito".

"Parece que las pandillas en Haití son solo un montón de cobardes que solo pelean contra civiles inocentes, niños y ancianos. No quieren pelear contra los verdaderos guerreros", ha planteado Bukele en un mensaje en criollo haitiano publicado en redes sociales.

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"Solo se están escondiendo, esperando a que nos vayamos. Aquí va una propuesta: dejen las armas, abandonen las bandas, huyan, devuélvanos a nuestros técnicos vivos y nos iremos. Si no, lo que venga después no va a ser bonito", ha advertido.

El contingente de 2.500 militares de El Salvador opera en Haití en el marco de las ofensivas contra las organizaciones criminales que controlan amplias zonas de la capital haitiana y sus alrededores, donde además permanecen retenidos los cuatro aerotécnicos salvadoreños cuyo rescate ha situado Bukele entre las prioridades de la misión.

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