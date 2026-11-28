David Bustamante y Yana Olina salen del teatro La Latina donde el cantante interpreta 'El Zorro', a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España)

Guardar

MADRID (CHANCE)

En uno de los momentos más especiales de su trayectoria profesional, David Bustamante ha contado con el apoyo incondicional de Yana Olina en el estreno de su nuevo proyecto teatral. Después de meses de preparación, el cantante se ha metido en la piel de uno de los personajes más emblemáticos de la ficción con 'El Zorro, el musical', una nueva aventura sobre las tablas que ha arrancado en el Teatro La Latina de Madrid. Una cita muy importante para el artista en la que no ha faltado su pareja, que ha querido acompañarle y arroparle en este nuevo desafío profesional.

PUBLICIDAD

visiblemente serio tras este día tan especial, Bustamante abandonaba las instalaciones del teatro acompañado por Yana, con la que volvió a demostrar la gran complicidad que existe entre ambos. Llevando entre las manos una llamativa cesta con diferentes obsequios y detalles, el cantante se mostró de lo más relajado a la salida del recinto, compartiendo este momento con la bailarina, que se ha convertido en una de sus grandes confidentes y compañeras de vida. Una nueva muestra de la unión que mantienen desde que sus caminos se cruzaron en 'Bailando con las estrellas' y que, casi una década después, continúa siendo una constante en su relación.

Con esta nueva apuesta teatral, David Bustamante sigue ampliando sus horizontes profesionales y demostrando su versatilidad artística al dar vida a Don Diego de la Vega, el legendario héroe enmascarado. Una etapa en la que vuelve a tener muy presente a Yana, que no ha querido perderse el comienzo de esta aventura y que continúa siendo uno de sus mayores apoyos también fuera de los escenarios.

PUBLICIDAD