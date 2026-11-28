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Islamabad, 28 nov (EFE).- Los equipos de rescate paquistaníes recuperaron este sábado tres cadáveres más de entre los escombros de un edificio de seis plantas que se derrumbó en la ciudad portuaria de Karachi, elevando el número de víctimas mortales a 11.

"Desde anoche se han recuperado tres cadáveres más y hay un total de 13 heridos", declaró a EFE el responsable del Servicio de Rescate Edhi, Azeem Khan, añadiendo que se cree que ocho personas siguen bajo los escombros.

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El edificio, que se encontraba en construcción y que, según las autoridades, se estaba levantando de forma ilegal en una parcela residencial, se derrumbó el pasado miércoles cerca de la zona de Baloch Colony.

Los vídeos difundidos por el servicio de emergencias mostraban a miembros de su equipo utilizando cortapernos de alta resistencia para cortar las barras de refuerzo y llegar hasta las víctimas, al tiempo que retiraban los escombros con diversas herramientas.

La Policía ha detenido a un propietario del edificio y a tres contratistas, según informó el diario local Dawn.

Una denuncia presentada por un funcionario de la provincia de Sindh alegó que se habían utilizado materiales de calidad inferior a la norma en la construcción.

La Oficina del Comisionado de Karachi informó que, a fecha de 27 de noviembre, se han cerrado 516 edificios ilegales y no autorizados como parte de una campaña en curso, reportó Dawn.

Los derrumbes de edificios son habituales en Pakistán, un país del sur de Asia con más de 240 millones de habitantes, debido en gran medida a las deficientes normas de seguridad y a los materiales de construcción de baja calidad.

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En octubre, el techo de una escuela privada en la ciudad de Peshawar se derrumbó mientras se impartían clases. Al menos 34 personas, entre ellas 33 niños de entre seis y 14 años y un profesor perdieron la vida.

En junio, más de una docena de niños fallecieron cuando se derrumbó el techo de un centro de clases particulares en Lahore. EFE