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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El golfista alemán Nicolai von Dellingshausen se mantiene como líder en el Campeonato de la PGA Australiana, primer torneo de la temporada del DP World Tour, después de finalizar con un total de -16 la tercera ronda disputada este sábado, con tres golpes de ventaja sobre el sueco Alex Noren.

Von Dellingshausen, de 33 años y 333 en la clasificación mundial, alimentó sus expectativas de pelear por su segundo título en el circuito europeo, aunque Noren, miembro del equipo europeo de la Ryder Cup en 2018, cuajó una sobresaliente actuación, con 65 golpes, con siete 'birdies', lo que le permitió recortar distancias y situarse con -13.

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También fue uno de los mejores de la jornada el tailandés Kiradech Aphibarnrat, con la misma tarjeta que Noren, que le colocó en la tercera posición empatado con el norirlandés Tom McKibbin en el torneo que se celebra en Sídney.

Quien perdió comba fue el ídolo local, Cameron Smith, que acabó con +2 la ronda debido a un triple 'bogey' en el hoyo 16 y le dejó a nueve golpes del líder.

Otro que se despidió de la carrera por el triunfo fue el español David Puig, ganador el pasado año, que finalizó con -7 después de una jornada irregular, con un 'eagle', cuatro 'birdies' y cuatro 'bogeys'. EFE