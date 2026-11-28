Guardar

Lima, 27 nov (EFE).- Unas 400 personas han sido rescatadas durante este viernes en las zonas inundadas de la ciudad peruana de Piura, ubicada en la costa norte de Perú, donde las lluvias de El Niño han descargado hasta 143 litros por metro cuadrado en 24 horas.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llegó en la noche de este viernes a las partes inundadas de Piura y señaló que aún faltan una decena de personas por sacar de sus aguas después de que el nivel de agua les impida salir.

PUBLICIDAD

En declaraciones a periodistas, Fujimori deseó que las lluvias que persisten en Piura cesen para que alcance al tiempo a evacuar el agua de las zonas inundadas, pero el pronóstico es que las precipitaciones intensas sigan hasta al menos el domingo.

La mandataria, que caminó por las calles inundadas, remarcó que en algunas zonas de la región de Piura ha llovido en un solo día lo que acostumbra a llover en el transcurso de dos años.

En ese sentido, hizo un llamamiento a los gobiernos regionales y municipales, que están en la recta final de su gestión, a que se impliquen en la atención a las personas afectadas. "No es el momento de buscar culpables ni echarnos la culpa. Es momento de ayudar a la gente que lo necesita", apuntó Fujimori.

PUBLICIDAD

La jefa de Estado incidió en que, en anteriores episodios fuertes de El Niño, como el ocurrido en 1997, "la primera tormenta fuerte ocurrió en enero, y ahora es la última semana de noviembre".

"Esto ha llegado con mucha fuerza", reconoció Fujimori, que abrió la puerta a adelantar los subsidios que había anunciado que su gobierno entregaría en 2027 a los damnificados por El Niño, para lo que anticipó que hablaría con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

PUBLICIDAD

En Piura, las estaciones Miraflores y Mallares reportaron acumulados de 143 y 109 litros por metro cuadrado, respectivamente, entre las 7:00 hora local (12:00 GMT) del jueves 26 de noviembre y la misma hora del viernes 27 de noviembre.

En Tocmoche, en la región andina de Cajamarca, situada también en el norte de Perú, alcanzó también un récord histórico de precipitación diaria, con un acumulado de 134,3 litros por metro cuadrado.

Las lluvias se han trasladado este viernes también hacia el sur de Piura, Tumbes y Cajamarca, con aguaceros también intensos en la región andina de Áncash.

El Niño es un fenómeno sin una periodicidad fija que se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical, lo que genera lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y el norte de Perú, que se ven afectadas por el desborde de ríos e inundaciones.

PUBLICIDAD

El actual episodio de El Niño está catalogado de extraordinario debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical está unos 5 grados centígrados por encima del promedio histórico para esta época del año, por lo que las autoridades pronostican un evento superior en intensidad a los episodios más devastadores como los de 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017. EFE

(foto) (vídeo)