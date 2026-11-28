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Lima, 27 nov (EFE).- Los gobiernos de Perú y Guatemala celebraron la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, vigente desde julio de este año, informó este viernes el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú en un comunicado.

La reunión se enfocó en cumplir los compromisos establecidos en el acuerdo comercial, entre ellos suscribir las Reglas de Procedimiento de la Administración del Tratado, así como las Reglas de Procedimiento y el Código de Conducta del capítulo sobre Solución de Controversias, de conformidad con lo establecido en el tratado de libre comercio.

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El encuentro estuvo liderado por las viceministras de Comercio Exterior de ambos países, la peruana Sayuri Bayona y la guatemalteca Ivannia Ponce.

La delegaciones de Perú y Guatemala también abordaron diversos temas de interés de cada parte y acordaron convocar a la Segunda Reunión de la Comisión de Libre Comercio en el transcurso del próximo año.

Bayona destacó que "el intercambio comercial bilateral en 2025 superó, por cuarto año consecutivo, los 200 millones de dólares", pero advirtió que "aún hay trabajo por realizar para incrementar las exportaciones e importaciones".

"Con el TLC como instrumento, el camino se presenta promisorio. Esta reunión nos permitirá avanzar en la implementación y cumplimiento de los compromisos relacionados con la administración del TLC, y un mejor aprovechamiento de las disposiciones del Acuerdo y su Protocolo”, destacó Bayona.

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Guatemala es el tercer socio comercial del Perú en Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica. El comercio bilateral se basa principalmente en el intercambio de bienes agrícolas (50 % del total). Perú exporta principalmente frutas; y Guatemala provee principalmente azúcar.

Al cierre de 2025, el intercambio comercial alcanzó los 206 millones de dólares, repartido en 132 millones de dólares en exportaciones peruanas y 74 millones en exportaciones guatemaltecas. La balanza comercial deja un superávit para Perú de 58 millones de dólares. EFE

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