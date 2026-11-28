Guardar

Las autoridades rusas han declarado un incendio en las inmediaciones de la refinería de petróleo de Novoshakhtinsk, en la región de Rostov, como consecuencia de un ataque con drones atribuido a las fuerzas ucranianas durante la madrugada de este sábado.

Varios grupos de aeronaves no tripuladas se aproximaron a la ciudad antes de que se detectaran las llamas cerca de las instalaciones, según ha informado el gobernador regional, Yuri Sliusar, en un mensaje de Telegram, en el que ha asegurado que las defensas antiaéreas rusas han derribado más de 50 drones sobre la zona.

PUBLICIDAD

El fuego podría haberse originado en los depósitos de almacenamiento de combustible de la instalación, según informes independientes preliminares --elaborados en base a datos de fuentes abiertas-- recogidos por el diario 'The Kyiv Independent'. No obstante, las autoridades ucranianas aún no se han pronunciado a este respecto.

De confirmarse, sería el segundo ataque contra esta refinería en menos de una semana, después de que el Estado Mayor ucraniano confirmara este viernes una operación anterior, llevada a cabo el día 23 de noviembre, que destruyó 20 depósitos horizontales y causó daños en otros 21 del mismo tipo, once verticales y un tramo del oleoducto. La planta tiene capacidad para procesar hasta 7,5 millones de toneladas de crudo al año.

PUBLICIDAD

Kiev mantiene los ataques contra instalaciones petroleras rusas con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú destinados a financiar la guerra. En esta línea, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó a mediados de mes que los ataques con drones y misiles de largo alcance habían dejado fuera de servicio el 55% de la capacidad de refinado de petróleo de Rusia.