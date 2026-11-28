28/11/2026 El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió con el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, han abordado este sábado los avances necesarios para establecer un Tribunal Especia encargado de juzgar el crimen de agresión cometido contra Ucrania, así como los mecanismos para garantizar la reparación de los daños causados por la invasión rusa del país en febrero de 2022. POLITICA EUROPA UCRANIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE UCRANIA

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, han abordado este sábado los avances necesarios para establecer un Tribunal Especia encargado de juzgar el crimen de agresión cometido contra Ucrania, así como los mecanismos para garantizar la reparación de los daños causados por la invasión rusa del país en febrero de 2022.

Durante el encuentro, Zelenski ha agradecido a Berset su visita y su asistencia a lo actos de homenaje a las víctimas del Holodomor, la gran hambruna que sufrió el pueblo ucraniano entre 1932 y 1933 y por la que, según ha lamentado, Rusia nunca ha respondido ante la Justicia.

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El mandatario ucraniano ha advertido de que dejar impunes este tipo de crímenes alienta nuevas agresiones y ha insistido en que Moscú debe rendir cuentas por una guerra que, ha opinado, inició y no tiene intención de terminar.

En este contexto, ha destacado la ratificación esta semana por parte de Ucrania del Acuerdo Parcial Ampliado relativo al Comité de Gestión del futuro Tribunal Especial, un paso que permitirá avanzar en su puesta en funcionamiento y garantizar su operatividad.

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"Esto es de vital importancia: debe prevalecer la justicia", ha afirmado Zelenski, quien ha reclamado la implicación personal de Berset, al tiempo que ha subrayado que sería "extremadamente difícil" progresar en esta iniciativa sin su colaboración y la de su equipo. Asimismo, ha instado a los socios internacionales de Kiev a sumarse al proyecto.

Zelenski ha defendido también que la rendición de cuentas debe ocupar un lugar central en cualquier solución al conflicto, junto a las garantías de seguridad, una paz duradera, la adhesión ucraniana a la Unión Europea y la reconstrucción del país. "Pero tampoco debemos olvidar la rendición de cuentas. Esto es sumamente importante", ha recalcado.

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Ambos dirigentes han examinado además la creación de un Mecanismo Internacional de Compensación y las posibles vías para financiar el futuro fondo destinado a indemnizar los daños, con Rusia como principal responsable de su financiación.

"PARTE DE LA FAMILIA EUROPEA"

Por su parte, Berset ha reiterado el compromiso de la organización con la exigencia de responsabilidades a Moscú y ha recordado los avances judiciales contra Rusia, incluidas las sentencias dictadas el año pasado en procedimientos interestatales, y la puesta en marcha del Registro de Daños.

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En sus declaraciones tras la reunión, Berset ha insistido en que la impunidad frente a las agresiones tiene consecuencias y ha defendido la necesidad de mantener un marco internacional de rendición de cuentas. En este sentido, ha subrayado que la implicación de todos los Estados miembros del Consejo de Europa será determinante para avanzar, pese a las dificultades que pueda plantear el calendario electoral.

"Ucrania es, y seguirá siendo, parte de la familia europea", ha sentenciado el secretario general, quien también ha situado el fortalecimiento de la democracia y la transparencia institucional entre las prioridades de la organización en Ucrania, al considerar que unas instituciones sólidas y un gobierno democrático constituyen requisitos fundamentales para el proceso de adhesión del país a la Unión Europea.

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