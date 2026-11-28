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Los Mossos d'Esquadra tienen abierta una investigación para tratar de esclarecer presuntos casos de acoso sexual a menores por parte de un docente en una escuela de Tàrrega (Lleida), según ha avanzado el diario 'Segre' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según este medio estos presuntos casos de acoso sexual se produjeron en la Escola d'Art Ondara, que denunció ante la policía estos hechos que afectan a, al menos, dos alumnas.

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Los Mossos precisan que la investigación está en curso para esclarecer los hechos.