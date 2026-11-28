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Ciudad de Panamá, 28 nov (EFE).- La sequía potenciada por el fenómeno de El Niño puede empujar a más de cuatro millones de personas a la inseguridad alimentaria y elevar así hasta los 9,2 millones los afectados por esta condición en Centroamérica a finales de 2027, alertó a EFE la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA / WFP, en inglés) para América Latina y el Caribe, Lena Savelli.

El Niño y sus consecuencias "no son una perturbación pasajera, realmente es una crisis de evolución lenta que va a persistir hasta finales de 2027, porque la gente está perdiendo ahora sus cosechas, sus medios de vida, y así la capacidad de las familias de poner alimentos en la mesa", señaló Savelli.

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El Niño es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento anómalo del océano Pacífico oriental ecuatorial que en regiones como Centroamérica se traduce en fuertes sequías, especialmente en el llamado Corredor Seco.

"Por la sequía en Centroamérica, estimamos que el número de personas con inseguridad alimentaria se puede incrementar de cinco millones a 9,2 millones de personas", precisó la funcionaria, que resaltó que Centroamérica es una de las regiones del mundo más castigadas por El Niño.

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El informe Puntos Críticos del Hambre, presentado el viernes por el PMA y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), situó a Centroamérica como uno de esos puntos en la región de América Latina y el Caribe, además de Haití.

El informe detalla 16 zonas del mundo consideradas como puntos críticos de hambre, y alerta que la situación podría deteriorarse significativamente en los próximos seis meses.

En el Corredor Seco de Centroamérica -una franja de territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica que es especialmente proclive a las sequías y a las lluvias irregulares- ya se ha visto que la primera temporada agrícola de 2026 fue la más seca de los últimos 40 años y las pérdidas de cultivos superaron el 75 % en numerosas zonas, según el informe.

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Los organismos de la ONU manifestaron que el agotamiento de las reservas de alimentos podría adelantar la próxima temporada de escasez, mientras que en Guatemala hasta 3,2 millones de personas pueden sufrir inseguridad alimentaria aguda de aquí a febrero.

"He visitado todos los países de Centroamérica estos últimos meses y he visto cómo ahora los pequeños productores hablan de que han perdido sus cosechas, han empezado a vender sus bienes, ya no tienen agua en sus pozos. Entonces, sí, es una preocupación", afirmó Savelli.

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Ante las previsiones, el PMA comenzó con acciones anticipatorias en la región y actualmente ya en la sequía están apoyando "a unas 450.000 personas en Centroamérica con transferencias de efectivo o asistencia alimentaria".

"Algo que también hemos hecho en la respuesta a El Niño son los microseguros frente a la sequía. Hemos trabajado con pequeños productores en Guatemala, en Honduras, para facilitar sus pagos y tener un seguro, y ahora están recibiendo indemnizaciones, que les ayuda bastante a proteger sus medios de vida y, sobre todo, recuperarse frente al impacto de la sequía", agregó.

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Ese es un trabajo que lleva adelante "el PMA de la mano con otras agencias como FAO, pero también UNICEF y otros, y también, por supuesto, trabajamos con los gobiernos de la región, que están dando voz de alarma con la anticipación al fenómeno", destacó Savelli. EFE