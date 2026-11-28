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Asunción, 28 nov (EFE).- La Iglesia de Paraguay pidió este sábado que los responsables por la caída de la entidad financiera Ueno bank, con la que ha sido vinculado el expresidente Santiago Peña (2023-2026), purguen "sus penas en la cárcel", al tiempo que hizo un llamado a la restitución íntegra de los ahorros de todos los afectados.

"Los responsables deben pagar, además de purgar sus culpas en la cárcel, deben devolver cada guaraní que se le robó a cada ahorrista", dijo el obispo auxiliar de Asunción, Gabriel Escobar, durante su homilía por el primer día de novenarios previos a la festividad en honor a la Virgen de Caacupé, patrona de los paraguayos.

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El prelado agregó, citado por el medio local Última Hora, que los ciudadanos necesitan "continuar" con sus vidas tras la caída del banco, que reportaba tener 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, pero sin "olvidar" el daño causado.

"No permitamos que nos quieran robar la esperanza (...) al robo y al saqueo nunca más en nuestro querido Paraguay", añadió.

Paraguay atraviesa por una crisis tras la intervención de Ueno bank, ordenada el pasado 3 de noviembre por el Banco Central (BCP).

A raíz del procedimiento contra el banco, Peña fue destituido del cargo por el Senado en un juicio político, tras ser declarado culpable de "mal desempeño de funciones", al ser vinculado con el banco.

Además de la destitución, el exmandatario afronta una investigación penal en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos.

La intervención también provocó la renuncia del entonces titular del ente emisor Carlos Carvallo y de tres directivos, todos bajo prisión preventiva, al igual que Peña, mientras se desarrollan las investigaciones.

Otras 27 personas vinculadas a Ueno y su conglomerado de empresas también son investigadas, siete de ellas exdirectivos que cumplen prisión preventiva.

También son investigados y cumplen prisión preventiva el empresario Francisco Peña, hermano del exmandatario, y la esposa del primero, Rocío Caballero Bosch. EFE