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Skopie, 28 nov (EFE).- Una manifestación multitudinaria en Tirana, la capital de Albania, para denunciar la corrupción ha desembocado este sábado en enfrentamientos con la policía, que respondió con cañones de agua y gas lacrimógeno al lanzamiento de piedras y cócteles molotov.

La protesta, convocada en coincidencia con el aniversario de la declaración de la independencia de Albania del Imperio Otomano, en 1912, se celebró inicialmente en la plaza de Skanderbeg en el centro de la capital.

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Desde allí, miles de personas que marcharon hacia la oficina del primer ministro, Edi Rama, arrancaron adoquines del pavimento para lanzarlos contra la policía, incendiaron contenedores de basura y emplearon cócteles molotov, según mostraron varias televisiones albanesas, que emitían la marcha en directo.

Según las autoridades, 8 personas tuvieron que ser atendidas en un hospital por sufrir heridas, cinco de ellas, manifestantes, un policía y dos periodistas, uno de ellos extranjero.

La manifestación, a la que acudieron estudiantes y activistas de toda Albania, así como de la diáspora albanesa en el exterior, exige el establecimiento de un Gobierno de transición y un proceso de inspección de toda la clase política para acabar con las prácticas corruptas.

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Los manifestantes acusan de corrupción tanto al Partido Socialista, en el poder desde 2013, bajo la batuta de Edi Rama, ahora en su cuarta legislatura, como al opositor Partido Democrático.

Las protestas contra el Gobierno de Rama arrancaron el pasado 31 de mayo tras saberse que se estaba negociando la venta de suelo en un parque natural para el desarrollo de un proyecto turístico a manos de inversores extranjeros vinculados a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Desde ahí surgió una movilización nacional con protestas, primero pacíficas y desde mediados de octubre con duros episodios de violencia, contra la corrupción, el aumento del costo de vida, los problemas en los sistemas sanitarios y educativos y, dicen sus oponentes, la arrogancia del primer ministro.

Albania es candidata a ingresar en la Unión Europea desde 2014, pero el proceso depende también del avance en la lucha contra la corrupción, considerada prioritaria por la UE. EFE