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Miami (EE.UU.), 27 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará el próximo viernes la inauguración de la ampliación de una planta de una compañía taiwanesa que produce chips para Nvidia y otros gigantes tecnológicos, en medio del escándalo por la restitución de Jensen Huang como directivo de la tecnológica con sede en Santa Clara (CA, EE.UU.).

Trump visitará el 4 de diciembre las nuevas instalaciones de la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TMSC) en Phoenix, en el estado de Arizona, fronterizo con México, según reportaron medios -como CBS y Fox News- con información de la Casa Blanca.

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La ampliación de la fábrica de chips de TMSC, que también tiene entre sus clientes a Apple, representa 10.000 nuevos empleos directos y 11.000 indirectos en la región, por lo que la visita se enmarca en el plan del jefe de Estado de regresar la manufactura tecnológica a Estados Unidos, según los reportes.

No obstante, el evento ocurrirá doce días después de que Huang fuera restituido como director ejecutivo de Nvidia, líder de los chips destinados a inteligencia artificial (IA), tras su dimisión por haber sostenido un amorío con una presunta espía de China.

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Trump, quien tiene un portafolio de entre 12,5 y 58 millones de dólares en acciones de Nvidia, según reportó esta semana la BBC, reveló el lunes pasado -en entrevistas con medios- que él convenció al consejo de la compañía para que restituyera a Huang.

El mandatario republicano defendió al ejecutivo de origen taiwanés ante el escándalo de infidelidades que involucró a una supuesta espía de China y que lo habría motivado a exportar los chips al país asiático, según un reporte de la inteligencia estadounidense.

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Huang tuvo que abandonar sus cargos de presidente y director ejecutivo de Nvidia el pasado 12 de noviembre por la controversia, pero Trump lo respaldó por considerarlo clave para la economía y la seguridad de Estados Unidos.

Sin embargo, congresistas estadounidenses, demócratas y republicanos, han exigido una investigación, por lo que Huang tiene previsto comparecer el próximo 1 de diciembre ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos y dos días después ante el Senado para dar explicaciones. EFE

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