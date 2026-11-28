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Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Noruega y Polonia han publicado este sábado un comunicado conjunto en el que piden a la Autoridad Palestina que mantenga la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales pospuestas por el presidente palestino, Mahmud Abbas, hasta septiembre del año próximo.

"Hoy, cuando los palestinos deberían de haber ejercido su derecho democrático a votar, expresamos de nuevo nuestro profundo pesar por la decisión tomada por el presidente Abbas de posponer las elecciones legislativas palestinas", han planteado los ministros de Exteriores de los ocho países.

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"Veinte años después de las últimas elecciones nacionales en palestina y cinco años después del aplazamiento de las elecciones legislativas previstas para 2021 (...) esta falta de elecciones sigue privando al pueblo palestino del derecho a expresarse democráticamente a través de las urnas y elegir a sus representantes en unas elecciones libres y transparentes como las que prometió Abbas", han añadido.

Consideran así "crucial" la celebración de estas elecciones como paso previo para el retorno de la Autoridad Palestina a la Franja de Gaza y para la solución de los dos estados.

Por eso piden que las elecciones se celebren en el primer trimestre de 2027 y que "todas las partes", incluida Israel, "faciliten la celebración en todos los territorios palestinos ocupados".

En ese sentido, advierten de que "la continuidad del apoyo a la Autoridad Palestina y nuestro compromiso con el refuerzo de sus instituciones van de la mano del respeto a los compromisos sobre reformas y renovación democrática".