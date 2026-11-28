Guardar

Montevideo, 28 nov (EFE).- El uruguayo Joaquín Piquerez jugará como titular la final de la Copa Libertadores con el Palmeiras brasileño luego de cuatro juegos ausente por una lesión.

Asimismo, el argentino José Manuel 'Flaco' López compartirá el ataque del equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira con el paraguayo Ramón Sosa y el colombiano Jhon Arias, mientras que Vitor Roque estará en el banquillo.

PUBLICIDAD

Palmeiras afrontará la final con Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, José Manuel López y Ramón Sosa.

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán desde las 17:00 hora local (20:00 GMT) en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores.

Los brasileños buscarán su cuarto título tras los ganados en 1999, 2020 y 2021, mientras que los argentinos irán por el quinto luego de los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009. EFE

(foto)