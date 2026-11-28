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Madrid, 28 nov (EFE).- Arda Güler ocupará la sala de máquinas del Real Madrid junto al francés Aurélien Tchouaméni frente al Alavés, con Bernardo Silva en el banquillo y Brahim Díaz en el extremo derecho en detrimento de Yan Diomande, mientras que José Mourinho recuperará a Ibrahima Konaté y a Dean Huijsen para el centro de la defensa.

El técnico portugués dará continuidad a una de las variantes tácticas que introdujo frente al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones. El desplazamiento de Güler hacia posiciones más centradas dio fluidez al juego del Real Madrid, que en la segunda parte fue una solución para mejorar la circulación del balón. Además, dará minutos a Brahim y descanso a Diomande.

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Las otras dos novedades respecto al choque frente al PSV Eindhoven estarán en el centro de la defensa, donde Konaté y Huijsen sustituirán a Éder Militao y a Antonio Rüdiger, respectivamente. Mourinho ya recurrió a ambos en el descanso del choque europeo y apostará de nuevo por la pareja de centrales que completó la segunda parte frente al conjunto neerlandés.

La alineación completa del Real Madrid es la formada por: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.