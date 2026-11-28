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Montevideo, 28 nov (EFE).- El argentino nacionalizado uruguayo Thiago Palacios jugará como titular la final de la Copa Libertadores con Estudiantes, mientras que Joaquín Correa comenzará el encuentro en el banquillo.

Mientras tanto, el capitán Guido Carrillo liderará el ataque del equipo dirigido por Alexander Medina, que tendrá a Gastón Benedetti en lugar del suspendido Baltasar Rodríguez.

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Estudiantes afrontará la final con Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán desde las 17:00 hora local (20:00 GMT) en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores.

Los brasileños buscarán su cuarto título tras los ganados en 1999, 2020 y 2021, mientras que los argentinos irán por el quinto luego de los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009.