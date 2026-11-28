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Jerusalén, 28 nov (EFE).- Un grupo de colonos israelíes atacó este sábado a cuatro empleados de la Compañía Eléctrica de Israel, dos de ellos palestinos y dos israelíes, mientras trabajaban para arreglar un poste eléctrico en la localidad palestina de Al Mugair, cerca de Ramala (centro de Cisjordania ocupada), informó el Ejército israelí.

"Hoy sábado, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) recibieron un informe y material gráfico sobre un ataque grave y deliberado, perpetrado por individuos enmascarados, contra israelíes que realizaban trabajos eléctricos cerca de la zona de Al Mugair", afirma un comunicado castrense, que más tarde fue actualizado para indicar que dos de los heridos eran palestinos.

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Según la nota, las fuerzas del Ejército iniciaron una investigación junto a la Policía y la Policía de Fronteras israelí para localizar y detener a los sospechosos.

"Las FDI condenan enérgicamente este ataque y consideran con la máxima seriedad cualquier acto de violencia. Se trató de un acto de violencia deliberado e indiscriminado contra personas inocentes", agrega la nota.

"Otro Shabat y más imágenes de alborotadores violentos haciendo lo que les viene en gana", condenó el ataque Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar! (¡Recto!) en su cuenta de X. "La continua pérdida de control y la anarquía en Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania), en particular, y en Israel, en general, son peligrosas y deben terminar", agregó.

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Yair Golán, dirigente del partido izquierdista de los Demócratas, criticó a su vez el ataque y prometió luchar contra la violencia colona en cuanto se forme el próximo Gobierno. "Cualquiera que levante la mano contra palestinos inocentes, ciudadanos israelíes o soldados de las FDI se enfrentará a una mano firme y a una política de tolerancia cero", aseguró en sus redes.

Sus declaraciones se producen en un contexto de aumento drástico de la violencia de colonos contra la población palestina. Según Human Rights Watch (HRW), durante los primeros 25 días de octubre se registraron 397 ataques de colonos durante la temporada de recogida de la aceituna, la cifra mensual más elevada desde que Naciones Unidas comenzó a documentar estos incidentes.

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Solo entre enero y agosto de 2026, se repitieron más de 1.600 ataques de colonos con víctimas humanas o daños materiales, según datos de la ONU. EFE