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Tegucigalpa, 28 nov (EFE).- Al menos cuatro personas murieron este sábado al caer un autobús de pasajeros a una hondonada tras chocar contra un vehículo en una carretera de la región central de Honduras, informó el Cuerpo de Bomberos.

El accidente ocurrió a la altura del sector conocido como la cuesta de la Virgen, un tramo montañoso del departamento de Comayagua, en el centro del país, dijo a medios locales el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Sergio Madrid.

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Señaló que equipos de búsqueda y rescate, junto con ambulancias de los bomberos, se desplazaron al lugar para auxiliar a las víctimas y rescatar a las personas que quedaron en el fondo del abismo.

De acuerdo con los primeros reportes, se contabilizaban cuatro personas fallecidas, aunque las labores de búsqueda continúan para determinar si hay más víctimas, señaló Madrid.

Ambulancias de Bomberos y de la empresa concesionaria de la carretera trasladaron a algunos de los afectados a centros asistenciales, mientras los rescatistas priorizaban la extracción de los heridos y su clasificación según la gravedad de las lesiones, precisó Madrid.

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El portavoz del Cuerpo de Bomberos indicó que todavía no se había establecido cuántas personas viajaban en el autobús ni el número de heridos.

Los accidentes de tráfico, que en lo que va de 2026 han dejado más de 1.800 muertos, constituyen la segunda causa de muerte violenta en Honduras, después de los homicidios.

Entre los principales factores asociados a estos siniestros figuran el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y el mal estado de algunas vías, según las autoridades hondureñas. EFE