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Ciudad de Panamá, 28 nov (EFE).- El contexto "muy complejo" de la capital de Haití, bajo el control de violentas las bandas armadas, hace "muy difícil" el trabajo humanitario, que aplica tácticas como el cambio constante de locación o negociar con las partes, comentó a EFE la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA / WFP, en inglés) para América Latina y el Caribe, Lena Savelli.

"Nosotros hemos llegado a apoyar más de 2,5 millones de personas, pero esto es realmente a pesar de las condiciones tan difíciles. Casi todos los días en las zonas urbanas tenemos que cambiar el lugar de distribuciones, negociar para tener acceso a zonas difíciles", relató la funcionaria.

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Haití lleva décadas de inestabilidad política, con la violencia y el caos agravados con los años. Miles de personas mueren anualmente en medio de la violencia, que se ha extremado después de que las bandas armadas hayan ampliado su poder tras el magnicidio del presidente haitiano Jovanel Moïse en julio de 2021.

"La violencia está sobre todo en zonas urbanas en la capital, en Artibonite y otras zonas", sostuvo Savelli, que señaló que programas del PMA como el de alimentación escolar se despliega "en casi todo el país", atendiendo a los niños del interior y también a los desplazados por la violencia en la capital.

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El PMA también ofrece "servicios logísticos a otros actores humanitarios, como agencias de la ONU, ONG y organizaciones de la sociedad civil".

El servicio aéreo del PMA "este año ha transportado más de 15.000 personas, actores humanitarios, a zonas que no son accesibles por tierra, pero también facilitamos el transporte de insumos humanitarios de otras agencias por todo el país (...) jugamos un papel bastante importante para facilitar toda la entrega de insumos humanitarios", agregó. EFE

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