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Guayaquil (Ecuador), 27 nov (EFE).- La Policía ecuatoriana informó este viernes de la incautación de 2,8 toneladas de ketamina, una sustancia utilizada para la fabricación de drogas sintéticas como la tusi o cocaína rosada, y que estaban ocultas en un depósito aduanero de Quito, la capital del país andino.

Con información de inteligencia, los agentes intervinieron las instalaciones de un depósito aduanero temporal ubicado en la parroquia de Tababela, nororiente de Quito y sede del aeropuerto, y localizaron e incautaron 1,4 toneladas ketamina.

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Posteriormente ejecutaron una segunda inspección en el mismo recinto aduanero, logrando hallar e incautar 1,3 toneladas adicionales de la misma sustancia.

La institución policial señaló que la operación permitió retirar del mercado ilícito 5,6 millones de dosis, "golpeando directamente la cadena de suministro de las organizaciones narcodelictivas".

Además, señaló que evitó el procesamiento y distribución de la sustancia "tanto en territorio ecuatoriano como en mercados internacionales".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" decretado por el presidente del país, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, y que han sido declaradas como "terroristas". EFE