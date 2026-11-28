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Dos aviones de la aerolínea American Airlines han rozado sus alas este viernes mientras rodaban por pista antes del despegue en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, un incidente que se ha saldado sin heridos, según ha informado la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense.

El suceso se ha producido en torno a las 17.00 hora local (23.00 hora española) junto a la pista 19 cuando uno de los vuelos, con destino a Dallas, se disponía a despegar y su ala entró en contacto con la del otro avión de la misma compañía, que aguardaba turno para partir hacia Chicago.

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De acuerdo con las grabaciones de las comunicaciones de control aéreo citadas por la cadena CNN, el piloto de una de las aeronaves notificó a la torre de control que habían rebasado ligeramente la línea de espera y habían entrado en contacto con el otro avión, lo que provocó el desprendimiento de una de las alas.

"Sí, señor, estamos ligeramente sobrepasando la línea de espera y, lamentablemente, hemos tenido un pequeño choque con el avión estadounidense que está detrás de nosotros, a nuestro lado", ha expresado el piloto a los controladores.

En un comunicado remitido a la cadena CNN, American Airlines ha confirmado que las dos aeronaves han sido retiradas temporalmente del servicio para ser sometidas a una inspección técnica y ha pedido disculpas a los pasajeros por las molestias ocasionadas antes de reubicarlos en otros vuelos previstos para la misma noche.

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Por su parte, la FAA ha anunciado la apertura de una investigación oficial para esclarecer las causas del incidente, que se produce en plena campaña de desplazamientos por la festividad de Acción de Gracias --en la que se prevén alrededor de seis millones de viajeros aéreos internos en Estados Unidos-- y apenas dos semanas después de una paralización general de vuelos a nivel nacional que provocó miles de cancelaciones.