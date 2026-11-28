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Santiago de Chile, 27 nov (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, cuestionó este viernes la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y espera que sea rechazada el lunes en el Congreso.

"Yo estoy convencido desde el primer día de que el ministro Rabat no ha cometido ninguna infracción legal ni constitucional y esto es un planteamiento más bien político de un momento dado", declaró Kast a la prensa al final de su gira por la Región de Los Lagos, al sur del país.

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En ese sentido, el jefe de Estado añadió que "espero que este lunes sea rechazado por una amplia mayoría de parlamentarios y volvamos a poner el foco en lo que de verdad es importante".

El juicio político al ministro ha sido una iniciativa presentada en el Parlamento por la oposición de izquierdas, tras el escándalo de las rebajas de penas que beneficiaron a medio centenar de pederastas.

La acusación constitucional busca destituir al ministro e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos durante cinco años.

A Rabat le acusan de haber vulnerado la Constitución y tratados de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros señalamientos.

La izquierda y la centroizquierda, que anunciaron hace dos semanas su intención de presentar la solicitud de juicio político, no cuentan con los 78 votos necesarios para sacarla adelante en la Cámara Baja y necesitan el apoyo de otros grupos de derecha que no forman parte del Gobierno.

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Se trata de una de las mayores crisis que ha enfrentado Kast desde que llegó al poder, en marzo pasado.

El mandatario hizo varios cuestionamientos a esta decisión, entre ellos: "¿Por qué no se evaluó con anticipación las libertades provisionales o las rebajas de condenas que realizaron los gobiernos anteriores? Y de un momento a otro es la preocupación y preocupación de todos".

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"Yo pido que actuemos con seriedad. Hasta antes de la presentación de los medios de comunicación, ¿cuál era uno de los mejores ministros evaluado transversalmente por los parlamentarios? El ministro Rabat", aseguró.

El escándalo estalló en octubre cuando se conoció que el ministro firmó entre marzo y septiembre varios decretos que autorizaban rebajas de pena por buen comportamiento a 56 pederastas, así como a al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

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Rabat defiende que cumplió con la ley y que no tenía otra opción que firmar los decretos, ya que la Corte Suprema concede la rebaja de penas a los presos de manera automática, independientemente del criterio de Justicia.

El mandatario ultraderechista se niega a destituir al ministro, pese las demandas de parte de su sector, mientras su popularidad ha caído a mínimos desde su llegada al poder, situándose por debajo del 30 % en la mayoría de las encuestas. EFE

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