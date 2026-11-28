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Bisáu, 28 nov (EFE).- Las dos principales coaliciones opositoras de Guinea-Bisáu rechazaron el aplazamiento de las elecciones generales hasta el 26 de noviembre de 2028 por parte de la junta militar del país que tomó el poder tras un golpe de Estado hace un año.

Tanto la Plataforma Alianza Inclusiva (PAI-Terra Ranka) como la Alianza Patriótica Inclusiva-Cabas Garandi (API-CG) emitieron a última hora del viernes un comunicado en el que alertaron sobre el riesgo de "institucionalización de la tutela militar sobre la vida política nacional".

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"Las Fuerzas Armadas están para servir a la República, no para sustituir la voluntad soberana de sus ciudadanos", añadieron.

Ambas formaciones expresaron su "sorpresa y asombro" ante el decreto publicado el jueves por parte del líder de la junta militar que gobierna Guinea-Bisáu, el general Horta Inta’a, quien fijó el 26 de noviembre de 2028 para la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas y revocó la fecha del próximo 6 de diciembre, prevista inicialmente para los comicios.

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El PAI-Terra Ranka y la API-CG consideraron que se trata de una decisión unilateral y criticaron que se anunciase el mismo día en el que estaba prevista una reunión entre las dos plataformas y el líder militar para iniciar un proceso de diálogo político inclusivo.

Por todo ello, pidieron a las autoridades militares para que reconsideren su postura, y mostraron su voluntad de entablar un diálogo y construir una solución nacional inclusiva y consensuada.

Los militares alegaron que no se daban las condiciones para celebrar las elecciones por varios factores, como el vencimiento el pasado 6 de octubre del plazo para registrar candidaturas ante el Tribunal Supremo, la falta de congresos internos en varios partidos y las carencias técnicas y logísticas del órgano electoral.

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El calendario también chocó con el endurecimiento de los requisitos tras el referéndum constitucional de agosto de 2026, que elevó la fianza presidencial a 50 millones de francos CFA (unos 76.200 euros), exigió a los partidos acreditar al menos 5.000 afiliados —300 por región— y redujo el Parlamento de 102 a 65 escaños y las circunscripciones a doce.

Los militares tomaron el poder el 26 de noviembre de 2025, tras derrocar a Umaro Sissoco Embaló, tres días después de las elecciones generales y antes de que fueran divulgados los resultados, suspendieron el proceso electoral y nombraron al general Horta Inta’a como presidente de transición.

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La junta convocó nuevas elecciones presidenciales y legislativas para el 6 de diciembre y promovió una nueva Constitución, aprobada en referéndum, que amplía los poderes del presidente y modifica las reglas electorales.

A principios de octubre, la junta militar anunció que no permitiría por ahora el regreso al país de Embaló, que tenía previsto volver el día 4 de ese mes con vistas a concurrir a los comicios de diciembre.

Guinea-Bisáu arrastra una inestabilidad política e institucional desde hace años luego de cinco golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974. EFE