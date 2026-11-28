La infanta Elena llegando a la corrida de la feria de otoño de Las Ventas POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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La infanta doña Elena ha preferido mantenerse al margen de la situación sentimental de su hija, Victoria Federica, después de que salieran a la luz los rumores sobre su ruptura con Jorge Navalpotro. La duquesa de Lugo, que ha asistido a una nueva jornada de la Horse Week en IFEMA, ha sido preguntada por los periodistas a su salida del recinto, pero ha evitado pronunciarse sobre el asunto.

"¿Por la qué?", respondía sorprendida cuando le preguntaban directamente por la ruptura de su hija. Al escuchar de nuevo la pregunta y hacer referencia a su relación con Navalpotro, doña Elena se mostraba de lo más escueta: "Ni idea, no tengo ni idea", insistía, sin querer ofrecer más detalles ni aclarar cuál es la situación actual de Victoria Federica.

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Durante su encuentro con la prensa, la infanta sí se ha mostrado especialmente cercana al hablar del deporte y del apoyo a los corredores españoles, a quienes ha querido trasladar todo su ánimo: "Claro que sí, a los españoles, sobre todo", aseguraba con una sonrisa, antes de agradecer a los reporteros su presencia.

Tras abandonar IFEMA, la infanta Elena caminaba acompañada de su amiga Rita Allendesalazar, que la seguía de cerca en todo momento. Una salida en la que doña Elena, fiel a su habitual discreción cuando se trata de cuestiones familiares, ha optado por no entrar en detalles sobre la vida sentimental de su hija y ha dejado claro que, al menos por ahora, no tiene nada que añadir sobre la supuesta ruptura.

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