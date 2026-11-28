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Jerusalén, 28 nov (EFE).- Dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF), ambos vigilantes de seguridad de una de sus clínicas en la Franja de Gaza, murieron anoche en un ataque israelí, según denunció la organización humanitaria y confirmó el Ejército este sábado.

"Estamos devastados e indignados por la muerte de dos de nuestros compañeros, ambos vigilantes, en un ataque israelí contra una de nuestras clínicas en Gaza esta noche. Se trata de un ataque directo contra MSF, lo que eleva a 17 el número total de compañeros de MSF fallecidos en Gaza", denunció la organización a través de un mensaje compartido en sus redes. EFE

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