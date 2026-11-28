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San José, 28 nov (EFE).- La relatora especial de la ONU para los derechos humanos de los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien salió de Costa Rica este sábado rumbo a México, hizo un llamado a proteger el sistema judicial costarricense y la libertad de cátedra, a los que considera "regalos valiosos" con los que cuenta el país.

"Tienen algo muy valioso que es un Poder Judicial independiente. Nunca vi en toda mi vida una judicatura y una corte constitucional actuar de forma tan eficiente", expresó la relatora en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

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El mensaje hace referencia a la medida cautelar de la Sala Constitucional que le permitió descansar en un hotel luego de 50 horas varada en el aeropuerto por una prohibición de ingreso al país dictada por la Dirección de Migración por "vínculos con actos terroristas" que no han sido precisados oficialmente.

Los costarricenses "tienen este regalo y tienen que protegerlo; y luego tienen la libre academia, ambos son valiosos, y ambos están bajo ataque. Tienen que protegerlos: el judicial y el académico", declaró la relatora en un vídeo grabado en el avión que la traslada a México.

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La relatora tomó el vuelo luego de descansar unas horas en un hotel cercano al aeropuerto internacional Juan Santamaría, ubicado en las afueras de San José, gracias a una medida urgente dictada por la Sala Constitucional la noche del jueves, que ordenó a las autoridades migratorias permitirle salir de la terminal aérea para descansar adecuadamente, comer y recibir atención médica si la requería.

"Entré a Costa Rica por algunas horas. Gracias a la Sala Constitucional de Costa Rica y a todos los que me ayudaron. Estoy finalmente en un vuelo hacia México", declaró Albanese en el vídeo.

La relatora dijo que nunca había estado despierta tantas horas seguidas, unas 50, pero aclaró que sintió el apoyo del pueblo de Costa Rica y que la gente no tiene que disculparse con ella por el impedimento de ingreso dictado por las autoridades migratorias.

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"La otra lección que me llevo es que la gente que ha molestado o abusado mujeres nunca se les pueden confiar puestos de poder", concluyó la jurista italiana.

Albanese viajó a Costa Rica para recibir el viernes un doctorado honoris causa concedido por la estatal Universidad de Costa Rica (UCR), por su trabajo en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, un evento en el que finalmente participó de manera virtual desde una sala del aeropuerto Juan Santamaría.

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La polémica se desató en la víspera cuando la Dirección de Migración prohibió el ingreso de la relatora al país, debido a una "alerta internacional" por "vínculos con actos terroristas".

"Es un insulto a las Naciones Unidas y lo que me molesta más son las insinuaciones de que tengo vínculos con los terroristas, eso es difamación pura", dijo Albanese a EFE el viernes vía telefónica desde el aeropuerto.

Ni la Presidencia costarricense ni la Cancillería se han pronunciado oficialmente sobre este caso que ha generado críticas al país, tanto a nivel local como internacional.

"Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre", escribió Albanese este sábado en su cuenta de X, en un mensaje acompañado de una foto suya sentada en el avión y mostrando su pasaporte. EFE

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(foto)